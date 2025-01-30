Лилия Ребрик показала, как ее выросла младшая дочь за 8 месяцев: милые фото

Так, звезда опубликовала серию снимков Адель в одинаковых нарядах, как только она родилась и когда ей исполнилось 8 месяцев.



Дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"От newborn до "уже не сплю". Эти фото для меня - настоящее сокровище", - подчеркнула Ребрик.



Младшая дочь Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Это фантастическая идея! В одинаковых образах с разницей в 8 месяцев своего первого, столь важного года жизни", - отметила актриса.



Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Каждый снимок сделан в виде коллажа. На фото сверху дочь Ребрик выглядит еще совсем крохотной и чаще всего спит. А уже спустя 8 месяцев видно, как малыша подросла и уже может сидеть и улыбаться на камеру.



Ребрик показала младшую дочь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На снимках маленькая Адель позирует в различных "луках": в милых боди с рюшами и повязками с бантиками и цветочными композициями на голове, в вязаных "человечках" с кружевом, с забавными игрушками в руках. На некоторых снимках она также сфотографирована в необычных чепчиках.



Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской ведущей тут же принялись комментировать необычную съемку и просто засыпали комплиментами ее младшую дочь:

"Уже вся страна влюблена в эту маленькую куколку. Аделька - звездочка! А какие эмоции! Глазки, улыбка!" - отметила актриса Ольга Сумская

"Чудесная идея, насладилась просмотром"

"Ох уже эти глазки. Разобьют немало сердец"

"Мамина красавица, папина копия"

"Такая красивая идея"

"Как время летит. Красавица"

"Такая сладенькая булочка"

"Действительно очаровательная девочка, а эмоции просто не передать"

"Не могу понять, на кого Аделька больше похожа - на Полинку или Дианку".



Дочка Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик с 2011 года замужем за хореографом и танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на проекте "Танцы со звездами".

Пара воспитывает трех дочерей: 11-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и Адель, которой скоро исполнится 1 годик. К слову, ее имя состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.

Малышка недавно сказала свое первое слово - "мама". А недавно Ребрик восхитила трогательным видео, как они выбирают с младшей дочерью женихов.



Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)