Лилия Ребрик показала, как ее выросла младшая дочь за 8 месяцев: милые фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ранее показала на редких фото своих родителей, на этот раз продемонстрировала, как выросла ее младшая дочь Адель.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, звезда опубликовала серию снимков Адель в одинаковых нарядах, как только она родилась и когда ей исполнилось 8 месяцев.
Дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"От newborn до "уже не сплю". Эти фото для меня - настоящее сокровище", - подчеркнула Ребрик.
Младшая дочь Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Это фантастическая идея! В одинаковых образах с разницей в 8 месяцев своего первого, столь важного года жизни", - отметила актриса.
Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Каждый снимок сделан в виде коллажа. На фото сверху дочь Ребрик выглядит еще совсем крохотной и чаще всего спит. А уже спустя 8 месяцев видно, как малыша подросла и уже может сидеть и улыбаться на камеру.
Ребрик показала младшую дочь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
На снимках маленькая Адель позирует в различных "луках": в милых боди с рюшами и повязками с бантиками и цветочными композициями на голове, в вязаных "человечках" с кружевом, с забавными игрушками в руках. На некоторых снимках она также сфотографирована в необычных чепчиках.
Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры украинской ведущей тут же принялись комментировать необычную съемку и просто засыпали комплиментами ее младшую дочь:
Дочка Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик с 2011 года замужем за хореографом и танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на проекте "Танцы со звездами".
Пара воспитывает трех дочерей: 11-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и Адель, которой скоро исполнится 1 годик. К слову, ее имя состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.
Малышка недавно сказала свое первое слово - "мама". А недавно Ребрик восхитила трогательным видео, как они выбирают с младшей дочерью женихов.
Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)