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Лілія Ребрик похизувалася формами за два тижні після пологів, але це оцінили не усі (фото)

Ребрик розмістила архівні світлини (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Поліна Іваненко

Майже два тижні тому, 15 березня, акторка і телеведуча Лілія Ребрик народила третю дитину. І нині зірка показала, як виглядала до пологів та вагітності, але мережа обурилася.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Ребрик.

Що опублікувала Ребрик

Так, у новому дописі ведуча показала фото, на якому вона позує з оголеними стегнами. В описі до нього Ребрик привітала усіх з Днем театру, який відзначався 27 березня.

"В міжнародний день театру у мене найголовніша роль в житті - я мама! Граю цю роль вже втретє і це насправді моя улюблена з-поміж усіх! Але сумую за театром, за глядачами, за хвилюванням перед виходом на сцену і емоціями вже після зіграної вистави", - написала зірка.

"З днем театру всіх, хто віддає йому своє життя і палко любить усім серцем! Як я. Скоро побачимося!" - додала вона.

Ребрик показала архівні кадри (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Чому обурилася мережа

Як виявилося, привітання вона "ілюструвала" архівною світлиною з фотосесії 2022 року. Втім, не усім вони сподобалися. Одні критикували нібито занадто відверте фото, інші ж намагалися дорікнути Ребрик за чоловіка. Тому деякі користувачі написали:

  • "Це обов'язково, вітати в спідньому?"
  • "Свідоцтво багатодітної родини швидко зараз роблять? Щоб раптом до війська не потрапити"
  • "Не розумію, до чого тут голі ноги".

Втім, хейтерів не так багато. Більшість коментарів позитивні. Фани Ребрик написали:

  • "Ви прекрасна"
  • "Чекаємо з нетерпінням на ваші ролі. Ви неймовірно чарівна акторка!"
  • "Неймовірна".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що Полякову з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако.

Окрім цього, раніше стало відомо, як Барських виглядав у 2007 році.

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