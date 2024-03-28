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Лилия Ребрик похвасталась формами через две недели после родов, но это оценили не все (фото)

Ребрик разместила архивные фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Полина Иваненко

Почти две недели назад, 15 марта, актриса и телеведущая Лилия Ребрик родила третьего ребенка. И сейчас звезда показала, как выглядела до родов и беременности, но сеть возмутилась.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Ребрик.

Что опубликовала Ребрик

Так, в новом посте ведущая показала фото, на котором она позирует с обнаженными бедрами. В описании к нему Ребрик поздравила всех с Днем театра, который отмечался 27 марта.

"В международный день театра у меня самая главная роль в жизни - я мама! Играю эту роль уже в третий раз и это, на самом деле, моя любимая из всех! Но скучаю по театру, по зрителям, по волнению перед выходом на сцену и эмоциями уже после отыгранного представления ", - написала звезда.

"С днем театра всех, кто отдает ему свою жизнь и страстно любит всем сердцем! Как я. Скоро увидимся!" - добавила она.

Ребрик показала архивные кадры (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Почему возмутилась сеть

Как оказалось, поздравление она "иллюстрировала" архивным снимок с фотосессии 2022 года. Впрочем, не всем они понравились. Одни критиковали якобы слишком откровенное фото, другие же пытались упрекнуть Ребрик за мужчину. Поэтому некоторые пользователи написали:

  • "Это обязательно, поздравлять в белье?"
  • "Свидетельство многодетной семьи быстро сейчас делают? Чтобы вдруг в армию не попасть"
  • "Не понимаю, при чем здесь голые ноги".

Впрочем, хейтеров не так много. Большинство комментариев положительные. Фаны Ребрик написали:

  • "Вы прекрасна"
  • "Ждем с нетерпением ваших ролей. Вы невероятно очаровательная актриса!"
  • "Невероятная".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что Полякову с дочерью Машей пристыдили за съемку во время отдыха в Монако.

Кроме того, ранее стало известно, как Барских выглядел в 2007 году.

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