Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з дорослими дітьми

Свою публікацію вона приурочила до Дня усиновлення, який святкували в Україні 17 вересня.

"Усиновлення - вибір серця, який ніколи не буває випадковим", - зазначила Подкопаєва.

На фото вона стоїть поряд зі своїм сином Вадимом, якого всиновила у шлюбі з Тимофієм Нагорним. Також на знімку помітно підросла донька Кароліна, другий чоловік олімпійської чемпіонки Ігор Дубинський і донька Евеліна, якій днями виповниться 5 років.

"18 років тому моя дитина вибрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя. Це не про кровні зв'язки, а про любов, яка росте в серці, коли ти стаєш батьком або матір'ю. Батьківство - це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв'язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об'єднує душі", - зворушливо написала спортсменка.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Як відомо, Підкопаєва мала складний шлях до материнства. В 2004 році у спортсменки вкрали машину, а її сильно побили. Після чого гімнастка пережила декілька операцій, і лікарі казали, що, швидше за все, вона не зможе мати дітей.

Лілія Подкопаєва з дітьми у 2018 році (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Влітку 2006 року Подкопаєва з чоловіком вирішили всиновити хлопчика Вадима, а вже в процесі усиновлення Лілія дізналася, що вагітна. У листопаді народилася донька Кароліна, яку назвали на честь її хрещеної Ані Лорак, яка зараз мешкає в РФ і мовчить про війну в Україні.

Діти Подкопаєвої у 2019 році (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

У вересні 2019 року 41-річна спортсменка знову стала мамою - своєму другому чоловікові, бізнесменові Ігорю Дубинському вона подарувала доньку Евеліну.

Лілія Подкопаєва з 18-річним сином Вадимом (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)