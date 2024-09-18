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Лилия Подкопаева очаровала редким фото со взрослыми детьми

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже длительное время живет в США, но часто бывает в Украине и поддерживает ее во время полномасштабного вторжения РФ, показала в сети редкое фото со своими тремя детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram гимнастки.

Свою публикацию она приурочила к Дню усыновления, который отмечали в Украине 17 сентября.

"Усыновление - выбор сердца, который никогда не бывает случайным", - отметила Подкопаева.

На фото она стоит рядом со своим сыном Вадимом, которого усыновила в браке с Тимофеем Нагорным. Также на снимке заметно подросшая дочь Каролина, второй супруг олимпийской чемпионки Игорь Дубинский и дочь Эвелина, которой на днях исполнится 5 лет.

"18 лет назад мой ребенок выбрал меня, и этот момент навсегда изменил мою жизнь. Это не о кровных связях, а о любви, которая произрастает в сердце, когда ты становишься отцом или матерью. Отцовство - это о заботе, поддержке и ощущении неразрывной связи. Это любовь, превосходящая все и навсегда объединяющая души", - трогательно написала спортсменка.

Лилия Подкопаева с супругом и детьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Как известно, у Подкопаевой был сложный путь к материнству. В 2004 году у спортсменки украли машину, а ее сильно избили. После чего гимнастка пережила несколько операций, и врачи говорили, что, скорее всего, она не сможет иметь детей.

Лилия Подкопаева с детьми в 2018 году (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Летом 2006 года Подкопаева с супругом решили усыновить мальчика Вадима, а уже в процессе усыновления Лилия узнала, что беременна. В ноябре родилась дочь Каролина, которую назвали в честь ее крестной Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в Украине.

Дети Подкопаевой в 2019 году (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

В сентябре 2019 года 41-летняя спортсменка снова стала мамой - своему второму супругу, бизнесмену Игорю Дубинскому она подарила дочь Эвелину.

Лилия Подкопаева с 18-летним сыном Вадимом (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

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