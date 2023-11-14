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Так лікувати застуду та ГРВІ категорично не можна: запам'ятайте ці пункти

Як не можна лікувати застуду та ГРВІ (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні настав період осінніх респіраторних захворювань, і з першими серйозними холодами люди почали масово застуджуватися та "ловити" різні віруси. Варто пам'ятати головні правила лікування застуд та ГРВІ, щоб не зашкодити своєму здоров'ю.

Як лікувати застуду категорично не можна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на посаду дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль у Instagram.

Як лікувати ГРВІ не можна

1. Відразу приймати все, що ви знайшли у домашній аптечці. Кількість прийнятих препаратів не дорівнює швидкому одужанню.

2. Телефонувати знайомим, колегам, читати форуми та запитувати, чим їх лікували. Усі ми різні та лікування має бути індивідуальне.

3. Відразу приймати антибіотики. Їхнє призначення має бути аргументованим.

"Вони не профілактують ускладнення, вони не прискорюють одужання, це не панацея за будь-якого захворювання. І ще, навіть якщо температура 38-39, з'явився кашель - це не привід відразу починати приймати антибіотики, як багато хто вважає", - підкреслює Юлія Коваль.

4. Противірусні препарати не довели своєї ефективності. На них не варто витрачати кошти, вони ніяк не знищать вірус, не полегшать перебіг хвороби, не покращать роботу імунної системи, не зменшать тривалість хвороби, не запобігають ускладненням.

ВООЗ не рекомендує використовувати препарати на лікування ГРВІ. Єдині доведені противірусні, які можуть бути: озельтамівір - при вірусі грипу. І препарати за гепатиту, ВІЛ.

5. Не використовуйте гомеопатію.

6. Не використовуйте імуномодулятори (Лафарабіон, назоферон, аміксин ІС).

7. Не потрібно при одному симптомі приймати 3-4 препарати. Наприклад, при болях у горлі - і льодяники, і спрей, і полоскання. Якщо правильно призначити, то діє й один доведений препарат.

Також лікар підкреслила, що найкраще - не хворіти. А якщо ви застудилися - не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря.

До речі, раніше ми писали про те, у які "страшилки" про ГРВІ вірити не можна.

А ще розповідали про те, які віруси будуть в Україні цього сезону.

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