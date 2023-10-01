"Нас чекає тридемія". Лікарка попередила про особливості і небезпеки цього сезону грипу

1 жовтня розпочався епідемічний сезон грипу, під час якого циркулюватимуть чотири штами. Аби вберегтись від хвороби, медики закликають українців вакцинуватись. Перші 114 600 доз уже пройшли перевірку і є доступними в аптеках. Ще 151 100 доз перебувають на лабораторному контролі Держлікслужби.

Про те, чим буде особливий цей сезон грипу та як вберегтись від хвороби, ексклюзивно для РБК-Україна розповіла сімейна лікарка Олександра Шмуратко-Юрченко.

Чим буде особливий цьогорічний сезон грипу

"Експерти нам прогнозують виникнення такого явища, як потрійна демія чи тридемія - це коли одночасно буде циркулювати грип, Covid-19 та респіраторно-синцитіальний вірус. Ми це вже бачили у Південній півкулі, в якій під час нашого літа була зима, вони вже пережили цей епідсезон, тому можемо очікувати, що таке саме буде і в нашій Північній півкулі", - каже лікар.

Може виникнути така ситуація, що через циркуляцію одночасно трьох вірусів, людям буде здаватися, що вони хворіють нескінченно, бо в них одне захворювання буде перетікати в інше.

"Якихось суперважких захворювань не буде, однак, не треба забувати про небезпечність всіх цих трьох вірусів. Усі вони можуть мати свої ускладнення і важкі перебіги, особливо це важливо для груп ризику - літніх людей (старше 65 років), людей, які мають хронічні захворювання, дітей, особливо до 5 років. Ці верстви населення треба захищати в першу чергу", - пояснює Шмуратко-Юрченко.

Коли треба вакцинуватись

"Вакцинуватися треба, причому не тільки від грипу, а й від Covid-19. Щодо респіраторно-синцитіального вірусу - нині у США з'явилася вакцина від нього, але для України вона поки що недоступна. Якщо ви перебуваєте за кордоном і маєте можливість щепитися від респіраторно-синцитіальної інфекції, будь ласка, зробіть це", - закликала лікар.

Максимально актуально щепитись на початку епідсезону, тобто у вересні-жовтні. Вакцини вже наявні в наших аптеках та медичних закладах. Наразі вони представлені двома видами: це корейська вакцина Джісі Флю та французька вакцина Ваксігрип тетра.

"Цього року вони містять захист від чотирьох видів грипу: два антигени від грипу типу А і два антигени грипу типу B, відрізняються від тогорічних модифікованим оновленим компонентом від грипу А, а так, в принципі, захищають від усіх прогнозованих видів грипу цього року", - пояснює медик.

Якщо не встигнете вакцинуватись у жовтні, то це можна зробити і пізніше.

"Дуже актуальним буде після вакцинації від грипу чи одночасно з нею зробити ревакцинацію від коронавірусу. Цих вакцин зараз теж достатньо, тому не забувайте про це, попри те, що статус пандемії у всьому світі вже зняли, і протиепідемічні заходи умовно скасовані. Але вірус нікуди не дівається, просто він стає на один щабель з таким захворюванням, як і грип, тому щороку також треба ревакцинуватися - це захищає життя", - каже лікар.

Вартість вакцинації проти грипу у Києві (скриншот)

Що категорично не можна робити при лікуванні грипу

"Не треба займатися самолікуванням і самопризначенням. Треба обов'язково потурбуватись про те, щоб у вас був адекватний сімейний лікар, до якого можна звернутися, у якого можна отримати консультацію та вчасно почати лікування", - говорить Шмуратко-Юрченко.

Важливо, що так звані противірусні, які дуже актуальні у нас в аптеках - не є ефективними, і крім шкоди нічого не принесуть.

"Також грип не лікується антибактеріальною терапією ні в якому разі, бо антибактеріальні препарати діють на бактерії, а грип є вірусом. Тому це не має сенсу і несе тільки шкоду", - каже лікар.

Також потрібно ізолюватись від інших людей, аби не поширювати хворобу.

Як підготуватись до сезону грипу

"Крім вакцинації від грипу та ковіду, треба ще налягати на фрукти та овочі. Це має бути основа раціону, бо в них вітаміни та необхідні поживні речовини. Ніяких додаткових полівітамінних комплексів, якщо немає показань та підтвердженого конкретного дефіциту якогось вітаміну чи мінералу, вживати не треба, і діагностувати такий дефіцит може тільки лікар", - говорить медик.

Також важливо підтримувати здоровий спосіб життя. Має бути регулярна фізична активність - мінімум 150 хв на тиждень інтенсивного фізичного навантаження: це можуть бути й прогулянки в інтенсивному темпі, і біг, і тренування в спортзалі, аеробіка, танці - обирайте те, що подобається.

"Дуже важливі прогулянки на свіжому повітрі, прибирання приміщення, в якому ви проживаєте, підтримання комфортної температури, а це 18-21 градусів, адекватної вологості 40-50% у приміщеннях і провітрювання", - пояснює лікар.

Треба відмовитись від шкідливих звичок, бо вони роблять вас більш вразливими для дії інфекцій.

"Уникайте куріння та вживання алкоголю, і тоді епідсезон за умови вакцинації для вас пройде максимально комфортно і без наслідків", - каже Шмуратко-Юрченко.