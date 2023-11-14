Так лечить простуду и ОРВИ категорически нельзя: запомните эти пункты

Как лечить ОРВИ нельзя

1. Сразу принимать все, что вы нашли в домашней аптечке. Количество принятых препаратов не равняется быстрому выздоровлению.

2. Звонить знакомым, коллегам, читать форумы и спрашивать, чем их лечили. Все мы разные и лечение должно быть индивидуальное.

3. Сразу принимать антибиотики. Их назначение должно быть аргументированным.

"Они не профилактируют осложнения, они не ускоряют выздоровление, это не панацея при любом заболевании. И еще, даже если температура 38-39, появился кашель - это не повод сразу начинать принимать антибиотики, как многие считают", - подчеркивает Юлия Коваль.

4. Противовирусные препараты не доказали свою эффективность. На них не стоит тратить средства, они никак не уничтожат вирус, не облегчат течение болезни, не улучшат работу иммунной системы, не уменьшат длительность болезни, не предотвращают осложнения.

ВОЗ не рекомендует использовать препараты для лечения ОРВИ. Единственные доказанные противовирусные, которые могут быть: озельтамивир - при вирусе гриппа. И препараты при гепатите, ВИЧ.

5. Не используйте гомеопатию.

6. Не используйте иммуномодуляторы (Лафарабион, назоферон, амиксин ИС).

7. Не нужно при одном симптоме принимать 3-4 препарата. Например, при болях в горле - и леденцы, и спрей, и полоскание. Если правильно назначить, то подействует и один доказанный препарат.

Также врач подчеркнула, что лучше всего - не болеть. А если уж вы простудились - не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.