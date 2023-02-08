У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)

Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний медичний прилад - ангіограф. За допомогою нього фахівці зможуть ефективніше діагностувати та лікувати серцево-судинні захворювання.
Про це повідомляють на сторінці МОЗ у Facebook.
Новий прилад дасть змогу:
Існують хвороби та процеси, які виявити без ангіографа вкрай складно, а часто взагалі неможливо. До того ж новітнє обладнання дозволяє оперативно діагностувати захворювання серцево-судинної системи.
Таким чином кардіологи та нейрохірурги матимуть змогу максимально швидко надавати медичну допомогу у випадку інсульту чи інфаркту міокарда.
Варто зазначити, що це вже друге ангіографічне обладнання, встановлене на Київщини.
"Для повноцінного закриття потреби області в ангіографах ми плануємо ще одну додаткову поставку такого обладнання до лікарні в Білу Церкву", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Встановлений у Бориспільській лікарні ангіограф (фото: facebook.com/moz.ukr)
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