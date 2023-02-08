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В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)

Новое оборудование в больнице в Борисполе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения получила современный прибор - ангиограф. С помощью него специалисты смогут более эффективно диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщают на странице Минздрава в Facebook.

Что известно об ангиографе

Новый прибор позволит:

  • обследовать и лечить патологию сосудов
  • определять место сужения, закупорки, расширения сосуда
  • определять наличие внутреннего кровотечения
  • выявить распространение опухолевого процесса

Есть болезни и процессы, которые обнаружить без ангиографа очень трудно, а часто вообще нереально. К тому же новое оборудование позволяет оперативно диагностировать заболевание сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, кардиологи и нейрохирурги смогут максимально быстро оказывать медицинскую помощь в случае инсульта или инфаркта миокарда.

Стоит отметить, что это уже второе ангиографическое оборудование, установленное в Киевской области.

"Для полноценного закрытия потребности области в ангиографах мы планируем еще одну дополнительную поставку такого оборудования в больницу в Белую Церковь", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Установленный в Бориспольской больнице ангиограф (фото: facebook.com/moz.ukr)

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Бориспольлікарнісердечный приступ