Лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям

Первинна недостатність вітаміну В1 називається хворобою Бері-Бері, і зараз зустрічається в районах Азії, де переважно мешкає бідне населення - люди харчуються шліфованим рисом, позбавленим цього вітаміну.

Чому і які виникають проблеми

Недуга проявляється пекучими болями в області кистей та стоп (полінейропатія).

Також фахівець зазначила, що дефіцит В12 та фолієвої кислоти (вітаміну В9) проявляється анемією, запамороченням, атаксією, дегенерацією нейронів у спинному мозку, які відповідають за координацію рухів.

Ще хвороба виникає внаслідок дефіциту в організмі вітаміну В3, коли раціон бідний на овочі та фрукти, і складається переважно з кукурудзи або картоплі.

Які проблеми для неї характерні? Це так звані три "Д": діарея, дерматит (фоточутливість та пігментні плями на шкірі), деменція (порушення пам'яті та орієнтації).

Для лікування використовують високі дози вітаміну В3.

Профілактика дефіциту вітамінів В

"В Україні зустрічається дефіцит вітаміну В1, тіаміну. Цей водорозчинний вітамін синтезується бактеріями кишечника та потрапляє в організм зі злаковими, м'ясом, горіхами, больовими", - розповіла невролог.

Всмоктування вітаміну порушується, якщо:

немає різноманітного харчування,

при надмірному вживанні алкоголю.

Це може викликати дегенерацію периферичних нервів та полінейропатію, також руйнування нейронів в центральній нервовій системі й енцефалопатію Верніке, дегенерацію нейронів мозочка та атаксію.

Які продукти містять вітаміни B:

молочні,

м'ясні,

рибні,

злакові,

горіхи,

овочі,

фруктів.

"Якщо харчуватися різноманітно, не вживати алкоголь надмірно, дефіциту вітамінів B не буде", - наголошує лікарка.