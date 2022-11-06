Лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям

В Україні лікарі стали частіше зустрічатися з випадками хвороб у пацієнтів, спричинених дефіцитом вітаміну групи B, як це було поширено раніше у бідних селах у XX столітті.
Про це розповіла лікарка-неврологиня Анастасія Гончар у своєму Instagram.
Первинна недостатність вітаміну В1 називається хворобою Бері-Бері, і зараз зустрічається в районах Азії, де переважно мешкає бідне населення - люди харчуються шліфованим рисом, позбавленим цього вітаміну.
Недуга проявляється пекучими болями в області кистей та стоп (полінейропатія).
Також фахівець зазначила, що дефіцит В12 та фолієвої кислоти (вітаміну В9) проявляється анемією, запамороченням, атаксією, дегенерацією нейронів у спинному мозку, які відповідають за координацію рухів.
Ще хвороба виникає внаслідок дефіциту в організмі вітаміну В3, коли раціон бідний на овочі та фрукти, і складається переважно з кукурудзи або картоплі.
Які проблеми для неї характерні? Це так звані три "Д": діарея, дерматит (фоточутливість та пігментні плями на шкірі), деменція (порушення пам'яті та орієнтації).
Для лікування використовують високі дози вітаміну В3.
"В Україні зустрічається дефіцит вітаміну В1, тіаміну. Цей водорозчинний вітамін синтезується бактеріями кишечника та потрапляє в організм зі злаковими, м'ясом, горіхами, больовими", - розповіла невролог.
Всмоктування вітаміну порушується, якщо:
Це може викликати дегенерацію периферичних нервів та полінейропатію, також руйнування нейронів в центральній нервовій системі й енцефалопатію Верніке, дегенерацію нейронів мозочка та атаксію.
Які продукти містять вітаміни B:
"Якщо харчуватися різноманітно, не вживати алкоголь надмірно, дефіциту вітамінів B не буде", - наголошує лікарка.
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