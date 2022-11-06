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Врач назвала витамин, которого часто не хватает украинцам

Фото: разнообразное питание поможет не допустить дефицита витаминов (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине врачи стали чаще встречаться со случаями болезней у пациентов, вызванных дефицитом витамина группы B, как это было распространено раньше в бедных селах в XX веке.

Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар в своем Instagram.

Первичная недостаточность витамина В1 называется болезнью Бери-Бери, и сейчас встречается в районах Азии, где преимущественно проживает бедное население - люди питаются шлифованным рисом, лишенным этого витамина.

Почему и какие возникают проблемы

Недуг проявляется жгучими болями в области кистей и стоп (полинейропатия).

Также специалист отметила, что дефицит В12 и фолиевой кислоты (витамина В9) проявляется анемией, головокружением, атаксией, дегенерацией нейронов в спинном мозге, которые отвечают за координацию движений.

Еще болезнь возникает вследствие дефицита в организме витамина В3, когда рацион беден овощами и фруктами, и состоит преимущественно из кукурузы или картофеля.

Какие проблемы для нее характерны? Это так называемые три "Д": диарея, дерматит (фоточувствительность и пигментные пятна на коже), деменция (нарушение памяти и ориентации).

Для лечения используют высокие дозы витамина В3.

Профилактика дефицита витаминов В

"В Украине встречается дефицит витамина В1, тиамина. Этот водорастворимый витамин синтезируется бактериями кишечника и попадает в организм со злаковыми, мясом, орехами, болевыми", - рассказала невролог.

Всасывание витамина нарушается, если:

  • нет разнообразного питания,
  • при чрезмерном употреблении алкоголя.

Это может вызвать дегенерацию периферических нервов и полинейропатию, а также разрушение нейронов в центральной нервной системе и энцефалопатию Вернике, дегенерацию нейронов мозжечка и атаксию.

Какие продукты содержат витамины B:

  • молочные,
  • мясные,
  • рыбные,
  • злаковые,
  • орехи,
  • овощи,
  • фрукты.

"Если питаться разнообразно, не употреблять алкоголь чрезмерно, дефицита витаминов B не будет", - подчеркивает врач.

Напомним, ранее диетолог высказалась о полезности традиционной украинской кухни и объяснила, что сейчас должно быть в рационе.

А также перед этим мы называли 10 золотых правил, как нормально питаться в холода и не набирать вес.

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