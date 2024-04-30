ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Врачи довольны прогрессом": Чарльз III вышел на прогулку с королевой Камиллой

Вторник 30 апреля 2024 14:58
UA EN RU
"Врачи довольны прогрессом": Чарльз III вышел на прогулку с королевой Камиллой Король Чарльз III и Камилла в Лондоне (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III на фоне своего диагноза неожиданно для публики прогулялся с королевой Камиллой. Правда, прогулка преследовала цель посещения больницы в Лондоне.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Король Чарльз III прогулялся с королевой Камиллой

Известно, что врачи монарха весьма довольны прогрессом, которого он достиг сейчас, что позволяет ему продолжить визиты в исследовательский центр и больницы в Лондоне и немного прогуляться после встреч.

75-летний монарх вместе со своей королевой женой-консорт посетил онкологическую больницу. Они провели более часа на важной встрече со специалистами и пациентами, чтобы подчеркнуть важность раннего выявления рака и рассказать больше о поддержке королевской семьи.

Этот визит короля в онкологический центр больницы университетского колледжа Макмиллан является первым официальным выходом после того, как 5 февраля было объявлено о его диагнозе.

&quot;Врачи довольны прогрессом&quot;: Чарльз III вышел на прогулку с королевой Камиллой

Король Чарльз III и Камилла в Лондоне (фото: Getty images)

Но сейчас монарх восстановил свои королевские обязанности из-за того, что его состояние улучшилось и у него есть силы на правление страной.

Следует выделить милый поступок членов королевской семьи, ведь Чарльз и Камилла остановили автомобиль, чтобы помахать камерам и людям, прежде чем их встретил старший персонал больницы и высокопоставленные лица.

А уже внутри больницы Чарльза и Камиллу приветствовал радостными криками персонал больницы, который собрался в главном центральном холле.

Раньше мы рассказывали о тернистой истории любви короля Чарльза III и Камиллы.

Читайте также, когда король Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз III Королевская семья
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе