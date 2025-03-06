Лікарі втратили дар мови, коли поставили діагноз 19-річному хлопцю: такого ніхто не очікував

Наймолодший пацієнт з хворобою Альцгеймера

У Китаї лікарі були шоковані тим, що діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного юнака. Хлопець став наймолодшим відомим пацієнтом в історії з усіх зареєстрованих.

Хвороба Альцгеймера, як правило, пов'язана з літніми людьми. Це прогресивна нейродегенеративна хвороба, яка призводить до зниження когнітивних функцій і втрати пам'яті.

Випадки з раннім початком, а це ті, які діагностують до 65 років - становлять у всьому світі близько 10% діагнозів. І майже всі таки випадки пов'язані з генетичними мутаціями, пов'язаними зі спадковою (сімейною) хворобою Альцгеймера.

Але не у випадку цього 19-річного юнака, оскільки він не має сімейного анамнезу деменції, генетичних маркерів захворювання, попередніх інфекцій чи травм голови, які могли б пояснити його симптоми. І поки його скерували до клініки пам'яті, його когнітивні здібності вже значно погіршилися.

Хвороба почала розвиватися у 17 років

Проблеми з пам'яттю у хлопця з'явилися у 17 років - він почав боротися з концентрацією уваги та згадуванням простих речей. З часом короткочасна пам'ять стала погіршуватися і він почав забувати події минулого дня, губив речі, блукав.

В 19 років тести показали, що функція його пам'яті була серйозно порушена, а його здатність запам'ятовувати були вже на 87% нижче, ніж у його однолітків.

МРТ виявило зменшення в гіпокампі, ключовій області мозку, що відповідає за пам'ять, тоді як тести спинномозкової рідини показали наявність біомаркерів, пов'язаних з хворобою Альцгеймера.

Чи були подібні випадки?

Донедавна наймолодшим пацієнтом з підтвердженою хворобою Альцгеймера був 21-річний пацієнт, який мав мутацію в гені PSEN1, що призводить до накопичення токсичного білка в мозку.

Але 19-річний хлопець шокував лікарів та поставив їх у тупик, бо у нього не було виявлено генетичних аномалій, не було спадковості й взагалі хоч чогось, що б могло пояснити виникнення захворювання у такому віці.

Вчені зізнаються, що хвороба Альцгеймера - не універсальне захворювання. Випадки з раннім початком є поширеним у людей похилого віку, і вони можуть розвиватися через різні, досі невідомі механізми.

А цей випадок змушує дослідників переглянути своє розуміння того, як і чому починається хвороба Альцгеймера. Вони не виключають, що існують інші фактори (екологічні або біологічні), які значно підвищують ризик виникнення хвороби у більш ранньому віці.

Вас може зацікавити: