Лікарі розвіяли 5 нових міфів у медицині, які шкодять здоров'ю

Ерозію потрібно припікати

Лікар акушер-гінеколог Островська Ангеліна розповіла, що найпоширенішим міфом у її галузі є те, що ерозію шийки матки потрібно припікати або заморожувати.

Однак, насправді ерозія - ектопія циліндричного епітелію. Тому є нормальним станом шийки матки.

Будь-який біль у спині пов'язаний з "дисками"

Невролог Анастасія Рахнянська пояснила, що часто люди помилково вважають, що будь-який біль у спині пов'язаний з проблемою міжхребцевих дисків, грижами та протрузіями.

Як виявилось, в більшості випадків біль в спині неспецифічний і повʼязаний з мʼякими тканинами, які оточують хребет: мʼязами, звʼязками, сухожилками.

Тому варто звертатися до лікаря для правильного встановлення діагнозу.

Масаж простати "лікує"

За словами Гаврилишина Бенедикта, це ще один поширений міф у медицині, в яких не потрібно вірити.

Він зазначив, що масаж передміхурової залози застосовують тільки з діагностично метою і аж ніяк не для лікування.

Діти раніше були здоровішими

Часто можна почути фразу, що нібито раніше дути були набагато здоровішими, без усілякого лікування та вакцинацій.

Педіатр Кушнір Анна розповіла, що за останні 200 років статистика дитячої смертності знизилась з 40% до 3% якраз через ефективну профілактику та лікування захворювань, що раніше вважались летальними.

Частий прийом антибіотиків при ГРВІ

"Найпопулярніший міф, який я зустрічаю у свої терапевтичній практиці - це прийом антибіотика на кожен випадок ГРВІ", - зазначила терапевт Марія Тимченко.

Насправді ж застуда, зумовлена вірусами, не піддається лікуванню жодним антибіотиком, оскільки антибіотики спрямовані на знищення бактерій.

А грип, ГРВІ та інші респіраторні захворювання спричинені не бактеріями, а вірусом.