Лікар розповів, що щоденне вживання цього суперфуду допоможе уникнути хвороб

Куркума є улюбленою спецією багатьох та відома тим, що додає їжі кольору, смаку та поживних речовин. Лікар розповів, що така спеція здатна захищати організм від багатьох небезпечних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал відомого американського лікаря Еріка Берга.

Чим корисна куркума

Існують різні способи додавання куркуми в страви. Ви можете насолоджуватися органічним коренем куркуми безпосередньо або вибрати його у формі добавки.

За словами лікаря, куркумін є лише одним із багатьох фітонутрієнтів у куркумі.

Доктор Бергс припускає, що якщо ви вибираєте органіку та купуєте свіжий корінь куркуми, то його слід "їсти два або три таких на день, щоб запобігти багатьом проблемам. Він також рекомендує збільшити споживання чорного або білого перцю, оскільки він покращує здатність організму засвоювати куркуму.

Майте на увазі, що фітонутрієнти куркуми чутливі до тепла. Тому приготування їжі з куркумою може зробити їх менш ефективними.

Потенційні переваги куркуми для здоров’я:

збільшує глутатіон

має потужний вплив на мозок і нервову систему

впливає на серцево-судинну систему

діє як протимікробний, антибактеріальний та противірусний засіб

демонструє велику користь при проблемах шкіри

допомагає захистити печінку

підтримує слизову оболонку кишечника

допомагає захистити ДНК

захищає клітини під час хіміо- або променевої терапії та може підвищити ефективність лікування

підтримує ендокринну систему

Глутатіон є потужним антиоксидантом в організмі, пропонуючи численні переваги, такі як захист від хвороб, уповільнення прогресування раку та підвищення чутливості до інсуліну.

Останні дослідження показують, що куркума може підвищити рівень глутатіону в організмі. А він допомагає в лікуванні жирової хвороби печінки завдяки своїм антиоксидантним ефектам і детоксикаційним властивостям. Крім того, інші дослідження показують, що куркума може допомогти полегшити біль.

Куркума також відома своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, які можуть підтримувати здорове травлення.

Вважається, що куркума надає додаткові переваги, такі як зниження рівня холестерину та кров'яного тиску , ймовірно, через її вплив на кровотік.

Потенційні ризики

Як ви вирішили приймати куркумін у добавках, то потрібно пити по одній капсулі щодня, найкраще під час їжі, і не перевищуйте рекомендовану дозу. Пам’ятайте, що харчові добавки не повинні замінювати різноманітне та збалансоване харчування чи здоровий спосіб життя.

Незважаючи на те, що куркума має численні переваги для здоров’я, важливо зазначити, що це не "чудодійний розчин". Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте будь-які ліки або перебуваєте під наглядом лікаря, доцільно проконсультуватися з лікарем перед використанням куркуми.