Врачи развеяли 5 новых мифов в медицине, которые вредят здоровью

Эрозию нужно припекать

Врач акушер-гинеколог Островская Ангелина рассказала, что наиболее распространенным мифом в ее области является то, что эрозию шейки матки нужно прижигать или замораживать.

Однако, на самом деле эрозия - эктопия цилиндрического эпителия. Поэтому является нормальным состоянием шейки матки.

Любая боль в спине связана с "дисками"

Невролог Анастасия Рахнянская объяснила, что часто люди ошибочно думают, что любая боль в спине связана с проблемой межпозвонковых дисков, грыжами и протрузиями.

Как оказалось, в большинстве случаев боль в спине неспецифична и связана с мягкими тканями, окружающими позвоночник: мышцами, связками, сухожилиями.

Поэтому следует обращаться к врачу для правильного установления диагноза.

Массаж простаты "лечит"

По словам Гаврилишина Бенедикта, это еще один распространенный миф в медицине, в который не нужно верить.

Он отметил, что массаж предстательной железы применяют только с диагностической целью и отнюдь не для лечения.

Дети раньше были здоровее

Часто можно услышать фразу, что якобы раньше дуты были здоровее, без всякого лечения и вакцинаций.

Педиатр Кушнир Анна рассказала, что за последние 200 лет статистика детской смертности снизилась с 40% до 3% как раз из-за эффективной профилактики и лечения заболеваний, ранее считавшихся летальными.

Частый прием антибиотиков при ОРВИ

"Самый популярный миф, который я встречаю в своей терапевтической практике - это прием антибиотика на каждый случай ОРВИ", - отметила терапевт Мария Тимченко.

На самом же деле простуда, обусловленная вирусами, не поддается лечению никаким антибиотиком, поскольку антибиотики направлены на уничтожение бактерий.

А грипп, ОРВИ и другие респираторные заболевания вызваны не бактериями, а вирусом.