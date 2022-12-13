Лікарі розповіли, про які серйозні проблеми зі здоров'ям сигналізує головний біль

Головний біль виникає не лише від стресу чи перевтоми. Часто цей симптом може сигналізувати про серйозні порушення в організмі. Тому не варто терпіти чи ігнорувати біль, потрібно визначити його причину.
Про це розповіли на медичній сторінці в Instagram.
"Головний біль - це завжди неприємно та болісно. Ця проблема сигналізує про те, що в організмі є якесь порушення. Ігнорувати цей симптом не варто, бо за ним можуть ховатися серйозні проблеми. Наприклад, запальні процеси носа та навколоносових пазух", - йдеться у повідомленні.
Головний біль риногенного характеру можна відрізнити за неприємним відчуттями під час нахилу вперед: всередині щось тисне на пазухи, ніс та лоб.⠀
Цей біль можуть викликати такі захворювання:
Головний біль риногенного характеру не є основним синдромом, але це свідчить про активний запальний процес. Тому не затягуйте з візитом до ЛОРа, щоб уникнути важких ускладнень.
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