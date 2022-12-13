Лікарі розповіли, про які серйозні проблеми зі здоров'ям сигналізує головний біль

На які хвороби може вказувати головний біль

"Головний біль - це завжди неприємно та болісно. Ця проблема сигналізує про те, що в організмі є якесь порушення. Ігнорувати цей симптом не варто, бо за ним можуть ховатися серйозні проблеми. Наприклад, запальні процеси носа та навколоносових пазух", - йдеться у повідомленні.

Головний біль риногенного характеру можна відрізнити за неприємним відчуттями під час нахилу вперед: всередині щось тисне на пазухи, ніс та лоб.⠀

Цей біль можуть викликати такі захворювання:

Риніт. Головний біль тут не нестиме небезпеки, оскільки розвивається він на тлі того, що пацієнт часто сякається та погано дихає носом.

Гайморит. Це запальний процес у верхньощелепних пазухах, тому головний біль характерний в ділянці носа та вилиць.⠀

Фронтит. Запалені лобові пазухи можуть викликати больовий синдром у верхній частині обличчя: лобі та очницях.

Сфеноїдит. Викликає головний біль в ділянці потилиці, тому досить часто його не пов‘язують з наколоносовими пазухами та це стає приводом неправильно встановленого діагнозу.

Головний біль риногенного характеру не є основним синдромом, але це свідчить про активний запальний процес. Тому не затягуйте з візитом до ЛОРа, щоб уникнути важких ускладнень.