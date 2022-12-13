Врачи рассказали, о каких серьезных проблемах со здоровьем сигнализирует головная боль

Головная боль возникает не только от стресса или переутомления. Зачастую этот симптом может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Поэтому не следует терпеть или игнорировать боль, нужно определить его причину.
Об этом рассказали на медицинской странице в Instagram.
"Главная боль - это всегда неприятно и болезненно. Эта проблема сигнализирует о том, что в организме есть какое-то нарушение. Игнорировать этот симптом не стоит, потому что за ним могут скрываться серьезные проблемы. Например, воспалительные процессы носа и околоносовых пазух", - говорится в сообщении.
Головную боль риногенного характера можно отличить по неприятным ощущениям во время наклона вперед: внутри что-то давит на пазухи, нос и лоб.⠀
Эта боль может вызвать следующие заболевания:
Головная боль риногенного характера не является основным синдромом, но это свидетельствует об активном воспалительном процессе. Поэтому не затягивайте с визитом в ЛОР во избежание тяжелых осложнений.
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