Лікарі розповіли, чому в спеку підвищується тиск та як допомогти організму

Влітку спека та вологість можуть бути небезпечні для людей з гіпертонією. Під час спеки організм починає втрачати багато рідини, після чого кров гусне та підвищується артеріальний тиск, що загрожує розвитком інсульту або інфаркту.
Про це повідомили американські лікарі клініки Mayo.
За словами лікарів, влітку організм людини виробляє більше тепла, тому це може впливати на артеріальний тиск. А висока температура на вулиці та вологість провокують більші приливи крові до шкіри.
Тому тиск у спеку суттєво підвищується і серце працює вдвічі швидше. Небезпека становить, як тільки на вулиці стає +21°C і вологість понад 70%. Тоді ризики високого тиску стають вищими.
Зокрема, збільшитись артеріальний тиск у спеку може у:
Також у спеку тіло інтенсивно пітніє, щоб охолоджуватися. Через це зменшується кількість рідини в організмі, яку треба регулярно поповнювати.
Людям з гіпертонією у спеку слід вживати більше води та менше перебувати на активному сонці.
Американські лікарі назвали попереджувальні ознаки, які вказують на те, що організм не справляється зі спекою:
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