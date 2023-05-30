Лікарі розповіли, чому в спеку підвищується тиск та як допомогти організму

Чому в спеку підвищується тиск

За словами лікарів, влітку організм людини виробляє більше тепла, тому це може впливати на артеріальний тиск. А висока температура на вулиці та вологість провокують більші приливи крові до шкіри.

Тому тиск у спеку суттєво підвищується і серце працює вдвічі швидше. Небезпека становить, як тільки на вулиці стає +21°C і вологість понад 70%. Тоді ризики високого тиску стають вищими.

Зокрема, збільшитись артеріальний тиск у спеку може у:

людей 50+ років;

тих, хто має надлишкову вагу;

людей з захворюваннями серця, кровообігу та нирок;

людей, які приймають сечогінні препарати, заспокійливі чи ліки проти тиску.

Також у спеку тіло інтенсивно пітніє, щоб охолоджуватися. Через це зменшується кількість рідини в організмі, яку треба регулярно поповнювати.

Попереджувальні ознаки

Людям з гіпертонією у спеку слід вживати більше води та менше перебувати на активному сонці.

Американські лікарі назвали попереджувальні ознаки, які вказують на те, що організм не справляється зі спекою: