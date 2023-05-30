Врачи рассказали, почему в жару повышается давление и как помочь организму

Летом жара и влажность могут быть опасными для людей с гипертонией. Во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь загустевает и повышается артериальное давление, что угрожает развитием инсульта или инфаркта.
Об этом сообщили американские врачи клиники Mayo.
По словам врачей, летом организм человека производит больше тепла, поэтому это может влиять на артериальное давление. Высокая температура на улице и влажность провоцируют большие приливы крови к коже.
Поэтому давление в жару существенно повышается и сердце работает вдвое быстрее. Опасность составляет, как только на улице становится +21°C и влажность более 70%. Тогда риски высокого давления становятся выше.
В частности, увеличиться артериальное давление в жару может в:
Также в жару тело интенсивно потеет, чтобы охлаждаться. Поэтому уменьшается количество жидкости в организме, которую нужно регулярно пополнять.
Людям с гипертонией в жару следует употреблять больше воды и меньше находиться на активном солнце.
Американские врачи назвали предупредительные признаки, указывающие на то, что организм не справляется с жарой:
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