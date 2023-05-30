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Лікарі розповіли, чому в спеку підвищується тиск та як допомогти організму

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Вівторок 30 травня 2023 18:01
Лікарі розповіли, чому в спеку підвищується тиск та як допомогти організму Чому у спеку підвищується артеріальний тиск (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку спека та вологість можуть бути небезпечні для людей з гіпертонією. Під час спеки організм починає втрачати багато рідини, після чого кров гусне та підвищується артеріальний тиск, що загрожує розвитком інсульту або інфаркту.

Про це повідомили американські лікарі клініки Mayo.

Чому в спеку підвищується тиск

За словами лікарів, влітку організм людини виробляє більше тепла, тому це може впливати на артеріальний тиск. А висока температура на вулиці та вологість провокують більші приливи крові до шкіри.

Тому тиск у спеку суттєво підвищується і серце працює вдвічі швидше. Небезпека становить, як тільки на вулиці стає +21°C і вологість понад 70%. Тоді ризики високого тиску стають вищими.

Зокрема, збільшитись артеріальний тиск у спеку може у:

  • людей 50+ років;
  • тих, хто має надлишкову вагу;
  • людей з захворюваннями серця, кровообігу та нирок;
  • людей, які приймають сечогінні препарати, заспокійливі чи ліки проти тиску.

Також у спеку тіло інтенсивно пітніє, щоб охолоджуватися. Через це зменшується кількість рідини в організмі, яку треба регулярно поповнювати.

Попереджувальні ознаки

Людям з гіпертонією у спеку слід вживати більше води та менше перебувати на активному сонці.

Американські лікарі назвали попереджувальні ознаки, які вказують на те, що організм не справляється зі спекою:

  • запаморочення;
  • прискорений пульс;
  • головний біль;
  • втома;
  • нудота;
  • надмірне потовиділення або відсутність поту;
  • холодна, липка шкіра;
  • набряки.

Раніше ми писали, які 10 міфів про високий тиск заважають лікуватись.

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