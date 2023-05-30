Лікарі розповіли, чому в спеку підвищується тиск та як допомогти організму
Влітку спека та вологість можуть бути небезпечні для людей з гіпертонією. Під час спеки організм починає втрачати багато рідини, після чого кров гусне та підвищується артеріальний тиск, що загрожує розвитком інсульту або інфаркту.
Про це повідомили американські лікарі клініки Mayo.
Чому в спеку підвищується тиск
За словами лікарів, влітку організм людини виробляє більше тепла, тому це може впливати на артеріальний тиск. А висока температура на вулиці та вологість провокують більші приливи крові до шкіри.
Тому тиск у спеку суттєво підвищується і серце працює вдвічі швидше. Небезпека становить, як тільки на вулиці стає +21°C і вологість понад 70%. Тоді ризики високого тиску стають вищими.
Зокрема, збільшитись артеріальний тиск у спеку може у:
- людей 50+ років;
- тих, хто має надлишкову вагу;
- людей з захворюваннями серця, кровообігу та нирок;
- людей, які приймають сечогінні препарати, заспокійливі чи ліки проти тиску.
Також у спеку тіло інтенсивно пітніє, щоб охолоджуватися. Через це зменшується кількість рідини в організмі, яку треба регулярно поповнювати.
Попереджувальні ознаки
Людям з гіпертонією у спеку слід вживати більше води та менше перебувати на активному сонці.
Американські лікарі назвали попереджувальні ознаки, які вказують на те, що організм не справляється зі спекою:
- запаморочення;
- прискорений пульс;
- головний біль;
- втома;
- нудота;
- надмірне потовиділення або відсутність поту;
- холодна, липка шкіра;
- набряки.
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