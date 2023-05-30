Врачи рассказали, почему в жару повышается давление и как помочь организму
Летом жара и влажность могут быть опасными для людей с гипертонией. Во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь загустевает и повышается артериальное давление, что угрожает развитием инсульта или инфаркта.
Об этом сообщили американские врачи клиники Mayo.
Почему в жару повышается давление
По словам врачей, летом организм человека производит больше тепла, поэтому это может влиять на артериальное давление. Высокая температура на улице и влажность провоцируют большие приливы крови к коже.
Поэтому давление в жару существенно повышается и сердце работает вдвое быстрее. Опасность составляет, как только на улице становится +21°C и влажность более 70%. Тогда риски высокого давления становятся выше.
В частности, увеличиться артериальное давление в жару может в:
- людей 50+ лет;
- тех, кто имеет избыточный вес;
- людей с заболеваниями сердца, кровообращения и почек;
- людей, принимающих мочегонные препараты, успокаивающие или лекарства против давления.
Также в жару тело интенсивно потеет, чтобы охлаждаться. Поэтому уменьшается количество жидкости в организме, которую нужно регулярно пополнять.
Предупреждающие признаки
Людям с гипертонией в жару следует употреблять больше воды и меньше находиться на активном солнце.
Американские врачи назвали предупредительные признаки, указывающие на то, что организм не справляется с жарой:
- головокружение;
- ускоренный пульс;
- головная боль;
- усталость;
- тошнота;
- чрезмерное потоотделение или отсутствие пота;
- холодная, липкая кожа;
- отеки.
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