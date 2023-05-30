Врачи рассказали, почему в жару повышается давление и как помочь организму

Летом жара и влажность могут быть опасными для людей с гипертонией. Во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь загустевает и повышается артериальное давление, что угрожает развитием инсульта или инфаркта.

Об этом сообщили американские врачи клиники Mayo .

Почему в жару повышается давление

По словам врачей, летом организм человека производит больше тепла, поэтому это может влиять на артериальное давление. Высокая температура на улице и влажность провоцируют большие приливы крови к коже.

Поэтому давление в жару существенно повышается и сердце работает вдвое быстрее. Опасность составляет, как только на улице становится +21°C и влажность более 70%. Тогда риски высокого давления становятся выше.

В частности, увеличиться артериальное давление в жару может в:

людей 50+ лет;

тех, кто имеет избыточный вес;

людей с заболеваниями сердца, кровообращения и почек;

людей, принимающих мочегонные препараты, успокаивающие или лекарства против давления.

Также в жару тело интенсивно потеет, чтобы охлаждаться. Поэтому уменьшается количество жидкости в организме, которую нужно регулярно пополнять.

Предупреждающие признаки

Людям с гипертонией в жару следует употреблять больше воды и меньше находиться на активном солнце.

Американские врачи назвали предупредительные признаки, указывающие на то, что организм не справляется с жарой: