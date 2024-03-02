Лікарі розповіли, чим корисні поцілунки. Ви будете здивовані

Поцілунки не лише приємне заняття, а ще й дуже корисне для здоров'я. Під час них партнери обмінюються бактеріями, це стимулює імунітет боротися із новими мікроорганізмами й таким чином він стає сильнішим. Але це не єдина перевага від поцілунків.
Про те, чим корисні поцілунки розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію проекту Ua health в Instagram.
При поцілунках окситоцин, дофамін і серотонін - ростуть, а вироблення кортизолу, який ще називають гормоном стресу - падає.
У 2013 році провели опитування, яке показало, що для жінок поцілунки важливіші для формування близькості та більшої задоволеності стосунками, ніж для чоловіків.
Через контакт із новими мікробами та бактеріями імунітет тренується і вчиться їх "приручати". Але у курців є свої бактерії у роті, і лікарі радять ними не обмінюватись. Також не варто цілуватись, коли один із партнерів хворіє.
Поцілунок задіює від 2 до 34 м'язів обличчя та шиї, все залежить від інтенсивності. Тож поцілунок - непогана вправа для тонусу м'язів. Навряд, чи це змінить овал обличчя, радше це просто приємний бонус.
Цей факт випливає із попереднього - працюють м'язи, спалюються калорії. При поцілунку спалюються від 2 до 26 калорій.
Поцілунки стимулюють виділення слини, яка важлива для змивання частинок їжі, бактерії і кислоти. Слина також містить речовини, які можуть пригнічувати ріст бактерій та утворення зубного нальоту.
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