Врачи рассказали, чем полезны поцелуи. Вы будете удивлены

Стимулируют выработку целого "коктейля" гормонов

При поцелуях окситоцин, дофамин и серотонин - растут, а выработка кортизола, который еще называют гормоном стресса - падает.

Поцелуи помогают отношениям

В 2013 году был проведен опрос, показавший, что для женщин поцелуи важнее для формирования близости и большей удовлетворенности отношениями, чем для мужчин.

"Тренируют" иммунитет

Из-за контакта с новыми микробами и бактериями иммунитет тренируется и учится их "приручать". Но у курильщиков есть свои бактерии во рту, и врачи советуют ими не обмениваться. Также не стоит целоваться, когда один из партнеров болеет.

Фейслифтинг

Поцелуй задействует от 2 до 34 мышц лица и шеи, все зависит от интенсивности. Так что поцелуй - неплохое упражнение для тонуса мышц. Вряд ли это изменит овал лица, скорее это просто приятный бонус.

Минус калорий

Этот факт следует из предыдущего - работают мышцы, сжигаются калории. При поцелуе сжигаются от 2 до 26 калорий.

Помогает гигиене рта

Поцелуи стимулируют выделение слюны, которая важна для смывания частиц пищи, бактерии и кислоты. Слюна также содержит вещества, которые могут ингибировать рост бактерий и образование зубного налета.