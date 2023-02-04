Лікарі рознесли "легендарний" препарат-фуфломіцин: він не допомагає!

Цей препарат обріс легендами

Мова йде про ліки на основі всім відомої рослини гінкго білоба, яка має лікувати ледь не від усіх напастей.

Препарат продається і зараз під різними назвами, зокрема, Гінкго Білоба, Білобіл, Танакан, Білобіл форте, Гінкоум тощо. Його відносять до категорії ноотропів, тобто препаратів "для мозку", які нібито допомагають покращувати пам'ять.

Але ще у 2008 році Велике Федеральне дослідження в США довели неефективність цього листя для покращення пам'яті!

Так виглядає листя рослини (фото: pixabay)

Пам'ять покращити препаратами неможливо

"Вже неодноразово писав, що пам‘ять покращити неможливо! Вона або є, або її немає! Безліч судинних препаратів, ноотропів не можуть покращити пам'ять! Не існує "чарівної пігулки, уколу, крапельниці", щоб покращити пам‘ять!" - наголошує Євген Скрипник.

Щоб пам’ять не погіршувалася, допоможе тільки тренування: