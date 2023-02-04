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Лікарі рознесли "легендарний" препарат-фуфломіцин: він не допомагає!

Які ліки не допомагають (фото: raibori.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В аптеці без рецептів продається багато препаратів, які мають не те щоби недоведену ефективність, а навіть - доведену неефективність. Єдине, в чому що ці ліки-фуфломіцини можуть вам допомогти, це звільнити ваші кишені від грошей

Про один з таких розповів невролог Євген Скрипник в Instagram спільноті "Доказові батьки".

Цей препарат обріс легендами

Мова йде про ліки на основі всім відомої рослини гінкго білоба, яка має лікувати ледь не від усіх напастей.

Препарат продається і зараз під різними назвами, зокрема, Гінкго Білоба, Білобіл, Танакан, Білобіл форте, Гінкоум тощо. Його відносять до категорії ноотропів, тобто препаратів "для мозку", які нібито допомагають покращувати пам'ять.

Але ще у 2008 році Велике Федеральне дослідження в США довели неефективність цього листя для покращення пам'яті!

Так виглядає листя рослини (фото: pixabay)

Пам'ять покращити препаратами неможливо

"Вже неодноразово писав, що пам‘ять покращити неможливо! Вона або є, або її немає! Безліч судинних препаратів, ноотропів не можуть покращити пам'ять! Не існує "чарівної пігулки, уколу, крапельниці", щоб покращити пам‘ять!" - наголошує Євген Скрипник.

Щоб пам’ять не погіршувалася, допоможе тільки тренування:

  • читайте книжки,
  • навчайтеся,
  • вчить віршики,
  • подорожуйте,
  • пізнавайте щось нове,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • займайтеся спортом,
  • отримуйте позитивні емоції,
  • ведіть здоровий спосіб життя.

Раніше ми писали про цілий список препаратів, які крадуть гроші.

Також читайте, як вилікувати ГРВІ і не залишити всі гроші в аптеці.

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лекарствафуфломіцини