Лікарі рознесли "легендарний" препарат-фуфломіцин: він не допомагає!

В аптеці без рецептів продається багато препаратів, які мають не те щоби недоведену ефективність, а навіть - доведену неефективність. Єдине, в чому що ці ліки-фуфломіцини можуть вам допомогти, це звільнити ваші кишені від грошей
Про один з таких розповів невролог Євген Скрипник в Instagram спільноті "Доказові батьки".
Мова йде про ліки на основі всім відомої рослини гінкго білоба, яка має лікувати ледь не від усіх напастей.
Препарат продається і зараз під різними назвами, зокрема, Гінкго Білоба, Білобіл, Танакан, Білобіл форте, Гінкоум тощо. Його відносять до категорії ноотропів, тобто препаратів "для мозку", які нібито допомагають покращувати пам'ять.
Але ще у 2008 році Велике Федеральне дослідження в США довели неефективність цього листя для покращення пам'яті!
Так виглядає листя рослини (фото: pixabay)
"Вже неодноразово писав, що пам‘ять покращити неможливо! Вона або є, або її немає! Безліч судинних препаратів, ноотропів не можуть покращити пам'ять! Не існує "чарівної пігулки, уколу, крапельниці", щоб покращити пам‘ять!" - наголошує Євген Скрипник.
Раніше ми писали про цілий список препаратів, які крадуть гроші.
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