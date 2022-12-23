Вони крадуть ваші гроші! Список ліків-фуфломіцинів, яких повно в аптеках
Коли нас долає гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, де представлена широка "лінійка" противірусних препаратів, різних крапель в ніс, антисептиків тощо. Або ж ми хочемо покращити роботу мозку і витрачаємося на ноотропи. Але ці препарати не працюють!
Про це розповіла в Instagram лікар-отоларинголог Катерина Горон.
Які ліки не працюють?
- Гомеопатія (тонзилотрен, цинабсин, лімфоміозот...)
- Противірусні при застуді (аміксин, новірин...), крім озельтамавіра, який ефективний при грипі.
- Краплі в ніс з антибіотиком при застуді. Місцеве застосування антибіотиків сумнівне, так як вони не потрапляють з порожнини носа в пазухи (ізофа, полідекса).
- Краплі з колоїдним сріблом (коларгол, протаргол), мають більше побічних ефектів, ніж користі.
- Ноотропи (пірацетам, кавінтон...) та вітаміни групи В при втраті слуху чи шумі у вухах.
- Бактеріальні лізати (ісміжен, лантіген Б, бронхомунал).
- Інгаляції з акнтисептиками (декасан...). Антисептики взагалі не повинні застосовуватись для інгаляцій.
Як перевірити доказовість препаратів?
Це можна зробити за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) або ж на українському сайті dokazovo.in.ua
Введіть назву препарату в графу пошуку і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками різних міжнародних організацій.
Лікарка радить при лікуванні будь-яких захворювань застосовувати декілька доказових препаратів замість безлічі, які не діють.
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