Врачи разнесли "легендарный" препарат-фуфломицин: он не помогает!

В аптеке без рецептов продается много препаратов, имеющих не то чтобы недоказанную эффективность, а даже доказанную неэффективность. Единственное, в чем что эти лекарства-фуфломицины могут вам помочь, это освободить ваши карманы от денег.
Об одном из таких рассказал невролог Евгений Скрипник в Instagram сообществе "Доказові батьки".
Речь идет о лекарстве на основе всем известного растения гинкго билоба, которое должно лечить чуть ли не от всех напастей.
Препарат продается и сейчас под разными названиями, в частности, Гинкго Билоба, Билобил, Танакан, Билобил форте, Гинкоум и т.д. Его относят к категории ноотропов, то есть препаратов для мозга, которые якобы помогают улучшать память.
Но еще в 2008 году Большое Федеральное исследование в США доказало неэффективность этих листьев для улучшения памяти!
Так выглядит листья растения (фото: pixabay)
"Уже неоднократно писал, что память улучшить невозможно! Она или есть, или ее нет! Множество сосудистых препаратов, ноотропов не могут улучшить память! Не существует "волшебной пилюли, укола, капельницы", чтобы улучшить память!" - подчеркивает Евгений Скрипник.
Раньше мы писали о целом списке препаратов, которые воруют деньги.
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