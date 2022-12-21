Як вилікувати ГРВІ і не залишити купу грошей в аптеці

Підхопивши гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, щоб накупити купу противірусних, різних бризкалок, сиропів, суспензій, а дехто навіть "закидається" антибіотиками зі старих запасів.

Як лікувати ГРЗ, ГРВІ і застуду не за всі гроші, розповіла в Instagram лікар Анастасія Коваль.

Для лікування і профілактики не потрібні пігулки

"Я неодноразово наголошувала, що вірусні захворювання лікують симптоматично. А противірусні - це препарати без доведеної ефективності! Навіть більше, часто-густо противірусні є препаратами з доведеною неефективністю!" - пише лікарка.

Якщо хочете лікуватись при будь-якому ГРЗ, то:

Провітрюйте приміщення

Зволожуйте повітря

Пийте багато рідини

Якщо не хочете захворіти:

Якісно їжте

Пийте багато рідини

Добре спіть

Поменше нервуйте і стресуйте

Будьте фізично активними

Лікарка наголосила, що дійсно є противірусні, які працюють. Але це конкретний препарат на конкретний вірус. Іншого не створено.