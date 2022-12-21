Як вилікувати ГРВІ і не залишити купу грошей в аптеці
Підхопивши гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, щоб накупити купу противірусних, різних бризкалок, сиропів, суспензій, а дехто навіть "закидається" антибіотиками зі старих запасів.
Як лікувати ГРЗ, ГРВІ і застуду не за всі гроші, розповіла в Instagram лікар Анастасія Коваль.
Для лікування і профілактики не потрібні пігулки
"Я неодноразово наголошувала, що вірусні захворювання лікують симптоматично. А противірусні - це препарати без доведеної ефективності! Навіть більше, часто-густо противірусні є препаратами з доведеною неефективністю!" - пише лікарка.
Якщо хочете лікуватись при будь-якому ГРЗ, то:
- Провітрюйте приміщення
- Зволожуйте повітря
- Пийте багато рідини
Якщо не хочете захворіти:
- Якісно їжте
- Пийте багато рідини
- Добре спіть
- Поменше нервуйте і стресуйте
- Будьте фізично активними
Лікарка наголосила, що дійсно є противірусні, які працюють. Але це конкретний препарат на конкретний вірус. Іншого не створено.
Раніше ми писали, що лікар назвав дитячі симптоми, які потребують невідкладної допомоги.
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