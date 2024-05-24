Лікарі назвали шкідливу звичку, яка призводить до раку легень

Яка небезпека

Багато хто чув історію на кшталт "ніколи не курив і от має рак легень". Часто через те, що такі випадки стаються з близькими до нас людьми або просто через те, що історія однієї людини завжди більш зрозуміла, ніж цифри, усі роблять висновок, що рак легень - це зовсім не про куріння, а зв’язок цієї хвороби зі звичкою не такий уже й серйозний.

Однак, це небезпечне упередження, побороти яке можна лише за допомогою статистики. Рак легень може розвинутись у людини, яка ніколи не тримала цигарку в руках. Проте ймовірність такого розвитку подій - 10% серед чоловіків та 16% серед жінок, яким діагностували рак легень.

У цей час від 84% до 90% випадків онкозахворювання стаються з людьми, які мають стаж курців.

Яка ситуація в Україні

За даними Національного інституту раку, 70% пацієнтів інституту, які лікуються від раку легень - це курці зі стажем куріння від одного до десяти років.

Людина, яка курить, має в 30 разів більший ризик захворіти на рак легень у порівнянні з тими, хто не курить. Ризик збільшується разом зі стажем куріння та кількістю цигарок на день.

До того ж куріння може "посприяти" розвитку й інших типів онкологічних захворювань, як-от раку підшлункової залози, ротової порожнини, печінки, носоглотки, гортані, стравоходу й навіть шийки матки та яєчників.

Важливо пам'ятати, що ніколи не пізно відмовитись від звички, яка шкодить здоров’ю. Кожен новий день, коли ви вагаєтесь зробити цей крок, додає ризику розвитку страшної хвороби.

Які труднощі виникнуть під час спроби кинути курити

Приготуйтеся до боротьби з сильним бажанням закурити. Воно може виникати раптово і так само раптово зникати за кілька хвилин. Потрібно визначити справжню причину і продумати способи подолання такого бажання.

До того ж можна скласти список справ на той момент, коли ви відчуєте сильне бажання закурити, і відволікатися на них.

Викиньте все, що може нагадати вам про куріння: сигарети, запальнички, попільнички тощо. Натомість розкладіть у місцях, де раніше були сигарети, засоби для боротьби з бажанням закурити. Також варто випрати одяг, щоб позбутися запаху.