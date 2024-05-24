Врачи назвали вредную привычку, которая приводит к раку легких

Какая опасность

Многие слышали историю типа "никогда не курили и вот имеет рак легких". Часто из-за того, что такие случаи происходят с близкими к нам людьми или просто из-за того, что история одного человека всегда более понятна, чем цифры, все делают вывод, что рак легких - это вовсе не о курении, а о связи этой болезни со привычкой не такой уж серьезный.

Однако это опасное предупреждение, побороть которое можно только с помощью статистики. Рак легких может развиться у человека, который никогда не держал сигарету в руках. Однако вероятность такого развития событий - 10% среди мужчин и 16% среди женщин, которым диагностировали рак легких.

Сейчас от 84% до 90% случаев онкозаболевания происходят с людьми, имеющими стаж курильщиков.

Какая ситуация в Украине

По данным Национального института рака, 70% пациентов института, лечащихся от рака легких - это курильщики со стажем курения от одного до десяти лет.

У курящего человека в 30 раз больший риск заболеть раком легких по сравнению с теми, кто не курит. Риск увеличивается вместе со стажем курения и количеством сигарет в день.

К тому же курение может "способствовать" развитию и других типов онкологических заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, полости рта, печени, носоглотки, гортани, пищевода и даже шейки матки и яичников.

Важно помнить, что никогда не поздно отказаться от привычки, которая вредит здоровью. Каждый новый день, когда вы затрудняетесь сделать этот шаг, добавляет риск развития страшной болезни.

Какие трудности возникнут при попытке бросить курить

Приготовьтесь к борьбе с сильным желанием закурить. Оно может возникать внезапно и внезапно исчезать через несколько минут. Следует определить истинную причину и продумать способы преодоления такого желания.

К тому же можно составить список дел на тот момент, когда вы почувствуете сильное желание закурить и отвлекаться на них.

Выбросьте все, что может напомнить вам о курении: сигареты, зажигалки, пепельницы и т.д. Вместо этого разложите в местах, где раньше были сигареты, средства для борьбы с желанием закурить. Также следует постирать одежду, чтобы избавиться от запаха.