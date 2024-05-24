Врачи назвали вредную привычку, которая приводит к раку легких

Люди, которые курят или курили имеют в два раза выше риск возникновения рака легких. К тому же, такая вредная привычка может провоцировать возникновение и многих других опасных состояний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".
Многие слышали историю типа "никогда не курили и вот имеет рак легких". Часто из-за того, что такие случаи происходят с близкими к нам людьми или просто из-за того, что история одного человека всегда более понятна, чем цифры, все делают вывод, что рак легких - это вовсе не о курении, а о связи этой болезни со привычкой не такой уж серьезный.
Однако это опасное предупреждение, побороть которое можно только с помощью статистики. Рак легких может развиться у человека, который никогда не держал сигарету в руках. Однако вероятность такого развития событий - 10% среди мужчин и 16% среди женщин, которым диагностировали рак легких.
Сейчас от 84% до 90% случаев онкозаболевания происходят с людьми, имеющими стаж курильщиков.
По данным Национального института рака, 70% пациентов института, лечащихся от рака легких - это курильщики со стажем курения от одного до десяти лет.
У курящего человека в 30 раз больший риск заболеть раком легких по сравнению с теми, кто не курит. Риск увеличивается вместе со стажем курения и количеством сигарет в день.
К тому же курение может "способствовать" развитию и других типов онкологических заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, полости рта, печени, носоглотки, гортани, пищевода и даже шейки матки и яичников.
Важно помнить, что никогда не поздно отказаться от привычки, которая вредит здоровью. Каждый новый день, когда вы затрудняетесь сделать этот шаг, добавляет риск развития страшной болезни.
Приготовьтесь к борьбе с сильным желанием закурить. Оно может возникать внезапно и внезапно исчезать через несколько минут. Следует определить истинную причину и продумать способы преодоления такого желания.
К тому же можно составить список дел на тот момент, когда вы почувствуете сильное желание закурить и отвлекаться на них.
Выбросьте все, что может напомнить вам о курении: сигареты, зажигалки, пепельницы и т.д. Вместо этого разложите в местах, где раньше были сигареты, средства для борьбы с желанием закурить. Также следует постирать одежду, чтобы избавиться от запаха.
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