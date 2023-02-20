Лікарі допомогли 5-річному Ромчику побороти гостру лейкемію. Медики звернулися до українців

Зазначається, що у Ромчика з Ковельського району волинські медики запідозрили пухлину, оскільки дитина сильно кашляла, гарячилася, а на рентгені вони виявили великий утвір середостіння.

Проте їхні львівські колеги після дообстеження змінили діагноз - так, аналіз крові показував наявність бластних клітин. Стало очевидним, що у дитини гостра лейкемія.

Лікарі звертають увагу, що один із варіантів цієї хвороби характеризується збільшенням лімфатичних залоз у грудній порожнині.

Батьки хлопчика відмовилися евакуюватися за кордон, вирішили лікувати Рому у львівському дитячому медичному центрі, та з початку літа він став пацієнтом гематологічного відділення.

Як розповіла лікар-гематолог Олена Степанюк, стан дитини був важким, і було потрібне термінове лікування.

"Йому розпочали програмну хіміотерапію, яку хлопчик успішно завершив. Три етапи протокольного лікування тривали 9 місяців та були ефективними. Зовсім недавно ми відпустили маму і малечу додому", - каже вона.

Зараз у дитини ремісія, який певний час у Ромчика буде підтримуюча терапія (у таблетованій формі) в амбулаторних умовах, пояснюють у медичному центрі.

5-річний хлопчик Рома завдяки львівським медикам зміг подолати лейкемію (фото: facebook.com/zusdmc)

У лікувальному закладі додали, що наразі у їхньому гематологічному відділенні ще близько 25 пацієнтів із різних регіонів: Одеса, Рівне, Дніпро, Закарпаття.

Також лікарі розповіли, що з онкогематологічних патологій у дитячому віці частіше буває гостра лейкемія та лімфома.

Медики закликають батьків уважно стежити за самопочуттям дітей

"Хронічний стрес, у якому перебувають діти під час війни, послаблює імунну систему. Відтак вона уже не так ефективно функціонує, що створює кращі умови для поширення злоякісних клітин", - каже завідувачка гематологічного відділення медичного центру Ірина Цимбалюк-Волошин.

При цьому точну статистику в умовах повномасштабної війни вести важко, як і лікування, додає вона.

"Проте значний відсоток онкохворих дітей в Україні має шанс знову бути здоровим", - зазначила медик.

На думку лікарів-фахівців з дитячої онкогематології, саме уважність батьків відіграє важливу роль.

Так, медики закликають батьків бути уважними до самопочуття дитини, не ігнорувати зміни у поведінці та прислухатись до скарг.

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру розповіли про лікування 5-річного хлопчика з лейкемією (фото: facebook.com/zusdmc)