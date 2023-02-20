Врачи помогли 5-летнему Ромчику побороть острую лейкемию. Медики обратились к украинцам

Отмечается, что у Ромчика из района Ковеля волынские медики заподозрили опухоль, так как ребенок сильно кашлял, горячился, а на рентгене они обнаружили большое образование средостение.

Однако их львовские коллеги после дообследования изменили диагноз - так, анализ крови показывал наличие бластных клеток. Стало очевидно, что у ребенка острая лейкемия.

Врачи обращают внимание, что один из вариантов этой болезни характеризуется увеличением лимфатических желез в грудной полости.

Родители мальчика отказались эвакуироваться за границу, решили лечить Рому во львовском детском медцентре, и с начала лета он стал пациентом гематологического отделения.

Как рассказала врач-гематолог Елена Степанюк, состояние ребенка было тяжелым, и требовалось срочное лечение.

"Ему начали программную химиотерапию, которую мальчик успешно завершил. Три этапа протокольного лечения длились 9 месяцев и были эффективными. Совсем недавно мы отпустили маму и малыша домой", - говорит она.

Сейчас у ребенка ремиссия, определенное время у Ромчика будет поддерживающая терапия (в таблетированной форме) в амбулаторных условиях, объясняют в медцентре.

5-летний мальчик Рома благодаря львовским медикам смог побороть лейкемию (фото: facebook.com/zusdmc)

В лечебном заведении добавили, что в настоящее время в их гематологическом отделении еще около 25 пациентов из разных регионов: Одесса, Ровно, Днепр, Закарпатье.

Также врачи рассказали, что из онкогематологических патологий в детском возрасте чаще бывает острая лейкемия и лимфома.

Медики призывают родителей внимательно следить за самочувствием детей

"Хронический стресс, в котором находятся дети во время войны, ослабляет иммунную систему. Следовательно, она уже не так эффективно функционирует, что создает лучшие условия для распространения злокачественных клеток", - говорит заведующая гематологическим отделением медцентра Ирина Цимбалюк-Волошин.

При этом точную статистику в условиях полномасштабной войны вести трудно, как и само лечение, добавляет она.

"Тем не менее, значительный процент онкобольных детей в Украине имеет шанс снова быть здоровым", - отметила медик.

По мнению врачей-специалистов по детской онкогематологии, именно внимательность родителей играет немаловажную роль.

Так, медики призывают родителей быть внимательными к самочувствию ребенка, не игнорировать изменения в поведении и прислушиваться к жалобам.

Врачи Западноукраинского специализированного детского медцентра рассказали о лечении 5-летнего мальчика с лейкемией (фото: facebook.com/zusdmc)