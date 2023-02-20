RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи помогли 5-летнему Ромчику побороть острую лейкемию. Медики обратились к украинцам

Коллаж РБК-Украина: львовские медики спасли 5-летнего мальчика с лейкемией
Автор: Владимир Костырин

Львовские врачи помогли 5-летнему мальчику, у которого диагностировали острую лейкемию, побороть эту тяжелую болезнь. Маленького пациента уже выписали из больницы, и кроха с ремиссией должен будет приезжать к медикам лишь на контрольные осмотры.

Об этом передали в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре на странице в Facebook.

Отмечается, что у Ромчика из района Ковеля волынские медики заподозрили опухоль, так как ребенок сильно кашлял, горячился, а на рентгене они обнаружили большое образование средостение.

Однако их львовские коллеги после дообследования изменили диагноз - так, анализ крови показывал наличие бластных клеток. Стало очевидно, что у ребенка острая лейкемия.

Врачи обращают внимание, что один из вариантов этой болезни характеризуется увеличением лимфатических желез в грудной полости.

Родители мальчика отказались эвакуироваться за границу, решили лечить Рому во львовском детском медцентре, и с начала лета он стал пациентом гематологического отделения.

Как рассказала врач-гематолог Елена Степанюк, состояние ребенка было тяжелым, и требовалось срочное лечение.

"Ему начали программную химиотерапию, которую мальчик успешно завершил. Три этапа протокольного лечения длились 9 месяцев и были эффективными. Совсем недавно мы отпустили маму и малыша домой", - говорит она.

Сейчас у ребенка ремиссия, определенное время у Ромчика будет поддерживающая терапия (в таблетированной форме) в амбулаторных условиях, объясняют в медцентре.

5-летний мальчик Рома благодаря львовским медикам смог побороть лейкемию (фото: facebook.com/zusdmc)

В лечебном заведении добавили, что в настоящее время в их гематологическом отделении еще около 25 пациентов из разных регионов: Одесса, Ровно, Днепр, Закарпатье.

Также врачи рассказали, что из онкогематологических патологий в детском возрасте чаще бывает острая лейкемия и лимфома.

Медики призывают родителей внимательно следить за самочувствием детей

"Хронический стресс, в котором находятся дети во время войны, ослабляет иммунную систему. Следовательно, она уже не так эффективно функционирует, что создает лучшие условия для распространения злокачественных клеток", - говорит заведующая гематологическим отделением медцентра Ирина Цимбалюк-Волошин.

При этом точную статистику в условиях полномасштабной войны вести трудно, как и само лечение, добавляет она.

"Тем не менее, значительный процент онкобольных детей в Украине имеет шанс снова быть здоровым", - отметила медик.

По мнению врачей-специалистов по детской онкогематологии, именно внимательность родителей играет немаловажную роль.

Так, медики призывают родителей быть внимательными к самочувствию ребенка, не игнорировать изменения в поведении и прислушиваться к жалобам.

Врачи Западноукраинского специализированного детского медцентра рассказали о лечении 5-летнего мальчика с лейкемией (фото: facebook.com/zusdmc)

Ранее мы писали, что украинские врачи спасают мальчика с тяжелой формой рака, который пережил оккупацию.

Также перед этим рассказывали, что во Львове нейрохирурги провели сверхсложную операцию по удалению обломка российского кассетного снаряда, прошедшего через мозг 9-летнего ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарідитина