У шість років важив 15 кг: українські лікарі рятують хлопчика з важкою формою раку
У Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію. У 6 років хлопчик важив усього 15 кг.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
У якому стані дитина
Зараз Максимкові лише шість і йому доводиться боротися зі страшною недугою - пухлиною грудної порожнини, яка розповсюдилася по всьому організму дитини.
Два роки тому хлопчик поскаржився на біль у животі та почав блювати. Рідні відразу звернулися по допомогу до лікарів у Новій Каховці та Херсоні.
Після довгих обстежень в нього діагностували нейробластому середостіння - одна з найпоширеніших і найагресивніших пухлин серед тих, які трапляються в дітей віком до п’яти років.
Стара Каховка, де мешкає сім’я, та Херсон, де лікувався хлопчик, окупували російські війська. Тому боротися з хворобою стало ще важче, адже тривали постійні обстріли, не було світла та необхідних ліків. На той момент Максим отримував суху хіміотерапію.
У Львові хлопчик бореться з агресивною формою раку (facebook.com/1tmolviv)
Однак, стан дитини лише погіршувався. Лікарі вирішили транспортувати Максима до Львова. Його привезли каретою швидкої допомоги місяць тому, коли той був у дуже важкому стані та важив лише 15 кг.
Що чекає на хлопчика
За словами медиків, Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Також в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширилися по всьому організму дитини: в голові, в кістках, уразили кістковий мозок.
Вже за кілька днів спеціалістам вдалося стабілізувати стан хлопчика.
Хлопчику переливали необхідні препарати крові та давали протигрибкові антибіотики, аби вилікувати пневмонію.
Максимко отримав два курси хіміотерапії, попереду - ще чотири. А пізніше - трансплантація кісткового мозку, бо це - єдиний шанс хлопчика на життя.
Зараз він вже набрав вагу, почав відчувати ноги та рухати ними.
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