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Лікарі дістали з нирок жінки 300 каменів. Все через її нелюбов до одного напою

У жінки виявили 300 каменів у нирках (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Тайвані у 20-річної жінки лікарі витягли з нирок 300 каменів. Сяо Юй була госпіталізована після того, як у неї почався жар і сильний біль у спині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання E-Today.

Чому у жінки з'явилися камені у нирках

Але те, що лікарі виявили, коли вона пішла на УЗД, було абсолютно приголомшливим. Вони побачили, що її нирки сильно набрякли і містили сотні каменів усередині, схожих на "маленькі приготовлені на пару булочки".

Жінка мала 300 каменів у нирках (фото: ettoday.net)

КТ показало, що розміри каменыв складають від 5 мм до 2 см, а аналіз крові показав підвищену кількість лейкоцитів. Лікарі провели Сяо операцію з видалення каменів у медичному центрі Чи Мей у місті Тайнань на Тайвані.

Все через те, що вона взагалі не пила воду, а віддавала перевагу відомому в Азії "бабл ті" (чай з бульбашками).

Які фактори викликають появу каменів у нирках

Хірург доктор Лін Цайян, який проводив операцію, сказав, що каміння в нирках може бути викликано низкою причин, включаючи недостатнє споживання води або дієту з високим вмістом кальцію та білка.

Він також пояснив, що вони можуть бути спричинені неправильним обміном речовин або анатомією нирок, хронічними захворюваннями чи навіть генетичними проблемами.

Уролог додав, що випадки утворення каменів у нирках набагато частіше трапляються навесні та влітку через спекотну погоду, що викликає зневоднення. 

"Правильне споживання води має вирішальне значення для розведення мінералів у сечі", - сказав він.

Якщо організму не вистачає води, мінерали в сечі можуть легко концентруватися, збільшуючи ризик утворення каменів.

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