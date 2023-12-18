Мама важкохворої Тишкевич припустила, що стало причиною сепсису в акторки

Мама української акторки Катерини Тишкевич припустила, що причиною сепсису в її доньки стала інфекція, яку ймовірно занесли у лікарні, де артистка проходила лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Наталії Малащук для OBOZ.UA.

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За словами мами знаменитості, Катерина опинилася у реанімації на третій день після того, як у неї почала боліти рука й піднялася температура.

Катерина Тишкевич з мамою (фото: instagram.com/vestana)

"Зараз основна версія в лікарів - було занесено інфекцію в лікарні, де вона проходила лікування з приводу головного болю, на який страждає давно. Її госпіталізували до цієї лікарні, також в Одесі. І на третій день після встановлення катетера в Каті почала боліти рука й піднялася температура", - поділилася подробицями жінка.

"Спочатку це не пов'язували з рукою, тому що ситуація була не сильно виражена - просто тромбофлебіт, як іноді буває після крапельниці", - додала вона.

Згодом у Тишкевич почався сепсис. Зараз родина чекає на остаточні результати причини того, що сталося.

Катерина Тишкевич у реанімації (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Рука ставала на очах дедалі гіршою. І стало зрозуміло - причина там. Медикиня, яка її вела в лікарні, де ставили крапельницю, приїжджала потім до Каті, надавала психологічну підтримку. Ми чекаємо на остаточні результати причини того, що сталося", - сказала Наталія.

"Чи то під час процедури не було дотримано належної чистоти, чи то в катетері проблема, чи в самому препараті не було стерильності - це з'ясовується. Катя не має кровожерливих настроїв, головне, щоб не постраждали інші люди", - підкреслила мати акторки.

Зазначимо, що наразі стан Катерини покращується. А нещодавно вона потішила прихильників своїми маленькими успіхами.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Вперше після 10-денного перебування у реанімації зірка "Ніщо не стається двічі" спробувала посидіти.