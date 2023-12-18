Катерина Тишкевич вперше сіла після 10 днів у реанімації: фото з лікарні

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка потрапила в реанімацію із сепсисом через хворобу, наразі йде на поправку. Після того, як артистку вивели з медикаментозного сну вона потішила шанувальників своїми маленькими успіхами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Як зараз виглядає акторка

Так, 29-річна зірка вперше спробувала змінити своє положення з горизонтального у вертикальне.

Вона після 10-денного перебування в реанімації спробувала посидіти.

"Перше сидіння", - підписала фото знаменитість.

На фото можна побачити Тишкевич, яка у лікарняній палаті сидить на своєму ліжку. Можна побачити, що до її тіла підʼєднано апарат.

За руки Катерину тримає її чоловік - актор Валентин Томусяк. Він щиро усміхається та радіє маленьким перемогам дружини.

Катерина Тишкевич (скриншоти)

Знаменитість неодноразово казала, що чоловік є для неї неабиякою підтримкою.

"Любов лікує", - підписала вона спільне фото із Валентином.

Катерина Тишкевич з чоловіком (скриншоти)

Що відомо про хворобу акторки

Про проблеми зі здоров'ям Катерини Тишкевич стало відомо влітку 2022 року. Тоді вона заявляла, що бореться із нестерпними головними болями.

Діагностували акторці соматоморфний головний біль. Причина даної недуги спровокована порушенням біохімії мозку.

Відомо, що нині Катерина Тишкевич перебуває в одній із приватних лікарень Одеси.

Чоловік Тишкевич дякував українцям, які допомогли зібрати кошти на лікування Катерини, адже лише за кілька родині довелося витратити 350 тисяч гривень.

Також він заявляв, що фізичний стан дружини поступово відновлюється, а от емоційно-психологічний поки лишається тяжким.

Катерина Тишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)