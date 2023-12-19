Врачи извлекли из почек женщины 300 камней. Все из-за ее нелюбви к одному напитку

Почему у женщины появились камни в почках

Но то, что врачи обнаружили, когда она пошла на УЗИ, было совершенно ошеломляющим. Они увидели, что ее почки сильно опухли и содержали сотни камней внутри, похожих на "маленькие приготовленные на пару булочки".

У женщины было 300 камней в почках (фото: ettoday.net)

КТ показало, что размеры камней составляют от 5 мм до 2 см, а анализ крови показал повышенное количество лейкоцитов. Врачи провели Сяо операцию по удалению камней в медицинском центре Чи Мэй в городе Тайнань на Тайване.

Все из-за того, что она вообще не пила воду, а предпочитала известный в Азии "бабл ти" (чай с пузырьками).

Какие факторы вызывают появление камней в почках

Хирург доктор Лин Цайян, проводивший операцию, сказал, что камни в почках могут быть вызваны рядом причин, включая недостаточное потребление воды или диету с высоким содержанием кальция и белка.

Он также объяснил, что они могут быть вызваны неправильным обменом веществ или анатомией почек, хроническими заболеваниями или даже генетическими проблемами.

Уролог добавил, что случаи образования камней в почках гораздо чаще встречаются весной и летом из-за жаркой погоды, вызывающей обезвоживание.

"Правильное потребление воды имеет решающее значение для разбавления минералов в моче", - сказал он.

Если организму не хватает воды, минералы в моче могут легко концентрироваться, увеличивая риск образования камней.