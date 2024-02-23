Лікар розповів, що категорично не можна робити після сніданку

Чому чистити зуби після сніданку не треба

Медик пояснив, що багато людей роблять неправильно і в кінцевому підсумку чисткою зубів після їди послаблюють свою емаль, яка є твердою глянсовою речовиною.

За словами лікаря, люди повинні почистити зуби перед тим, як снідати. У Американській асоціації стоматологів стверджують, якщо ви не почистили зуби до сніданку, ви повинні почекати принаймні 30 хвилин після, бо кислота з їжі послабить емаль зуба.

Доктор Халед Касем, головний ортодонт Impress, також пояснив, чому чищення зубів відразу після їжі може викликати проблеми.

"Ми завжди радимо вам чистити зуби перед тим, як снідати. Це тому, що коли ви снідаєте, кислота в роті послаблює зубну емаль, що може призвести до карієсу та інших проблем зі здоров’ям ротової порожнини", - сказав стоматолог.

"Крім того, якщо ви чистите зуби занадто швидко після їжі, це може ще більше пошкодити ваші зуби, потенційно вимагаючи лікування зубів, тому, коли це можливо, чистіть зуби, як тільки прокинетеся, щоб зміцнити емаль і налаштуватися на день", - додав він.

Якщо ви насолоджуєтеся кислими продуктами або напоями, наприклад кавою чи фруктами, на сніданок, Американська асоціація стоматологів рекомендує почекати 60 хвилин після їжі перед чищенням, оскільки це може пошкодити зубну емаль.