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Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які досі "впарюють" українцям

Середа 21 лютого 2024 21:13
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Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які досі "впарюють" українцям Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які пропонують українцям (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Ян Стремський

У лікарнях ми можемо зіткнутися з тим, що нам пропонують додаткові процедури, але часто вони бувають абсолютно непотрібними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології Ян Стремський.

Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які пропонують українцям

Українцям досить часто “впарюють” дійсно нікому непотрібні процедури або додаткові послуги у лікарнях. Вважається, що коштом цього може вирости дохід клініки. Але, на щастя, далеко не всі лікарі притримуються такої політики "Впарити аби заробити".

Детальніше про такі послуги розповідає практик-стоматолог, який має достатньо великий досвід роботи.

"Найбільше, що мене непокоїть в цій ситуації, коли людям впарюють послуги, які взагалі не є доказовими", - почав свій коментар Ян.

Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які досі &quot;впарюють&quot; українцям

Стоматолог назвав дорогі й неефективні процедури, які пропонують українцям (фото: Freepik)

"Наприклад, уколи в ясна гомеопатичним препаратом “Траумель”. По-перше, дуже складно довести людям, що укол хоч в ясна, хоч в руку, хочу в сідницю буде мати абсолютно один і той же ефект, бо препарат потрапляє до потрібного місця кровотоком, а по-друге, вірити в те, що гомеопатія вас вилікує", - розповідає дантист.

Також, за словами Стремського, доволі дороге задоволення Вектор терапія. Де за допомогою спеціального апарату прочищаються ясеневі кишені. Вже всі довели, що це не ефективно, але якщо на вас хочуть заробити, то 4 тисячі прийдеться викласти.

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