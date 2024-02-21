Українцям пояснили, чому похід до стоматолога - це так дорого

Доволі часто люди незадоволені тим, що у стоматологіях послуги дуже дорого коштують, але мало хто з пацієнтів цікавиться, як утворюються ці прайси.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог, який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології Ян Стремський.

Чому ціни на лікування зубів в Україні такі високі

Інколи людям дуже складно зрозуміти, що стоматологія в Україні - не є дорогою, особливо порівнюючи з іншими країнами, просто наша система охорони здоров’я була побудована таким чином, що кожний міг звернутися до державної поліклініки й безплатно полікувати зуби. Часи вже давно змінилися, але багато людей, ще живуть минулим.

"А чому це дійсно може бути дорого? Бо на сьогоднішній момент ціни, на жаль, ростуть на все. Особливо розуміючи, що матеріали, які закуповуються - це 95-98% - імпорт. Долар росте, інфляція, пломбувальний матеріал, яким ми користуємося, до початку повномасштабної війни коштував 1400, сьогодні 2200. Це як з паливом, ціни виросли у 2 рази, спочатку були всі в шоці, але згодом звикли. Чому так не може бути в стоматології - питання", - каже Ян.

Чому ціни на лікування зубів в Україні такі високі (фото: Freepik)

"Так само освіта. Сьогодні 5 років університету коштує 265 тисяч, близько 120 тисяч інтернатура, 30 тисяч спеціалізація. Тобто нам потрібно витратити понад 7 років часу, доволі багато грошей і повірте лікар, який виходить після цього всього не той, який зробить все те, що ви захочете. Тому про вартість курсів я думаю починати не варто", - продовжує стоматолог.

Також, людина хоче сервіс, щоб в стоматології гарно пахло (не тими ліками, які ми звикли чути в дитинстві), щоб було гарне обладнання, комфортна температура і на жаль це все коштує грошей.

От і висновок, що неможливо зробити це все дешево, а тим паче безплатно.