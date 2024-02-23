RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач рассказал, что категорически нельзя делать после завтрака

Фото: Врач сказал, что нельзя делать после завтрака (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После завтрака не рекомендуется чистить зубы, так как вы повредите эмаль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление врача Майкла Мосли изданию Express.

Почему чистить зубы после завтрака не нужно

Медик объяснил, что многие делают неправильно и в конечном итоге чисткой зубов после еды ослабляют свою эмаль, которая является твердым глянцевым веществом.

По словам врача, люди должны почистить зубы перед тем, как завтракать. В Американской ассоциации стоматологов утверждают, если вы не почистили зубы до завтрака, вы должны подождать по крайней мере через 30 минут, потому что кислота из пищи ослабит эмаль зуба.

Доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, также объяснил, почему чистка зубов сразу после еды может вызвать проблемы.

"Мы всегда советуем вам чистить зубы перед тем, как завтракать. Это потому, что когда вы завтракаете, кислота во рту ослабляет зубную эмаль, что может привести к кариесу и другим проблемам со здоровьем полости рта", - сказал стоматолог.

"Кроме того, если вы чистите зубы слишком быстро после еды, это может еще больше повредить ваши зубы, потенциально требуя лечения зубов, поэтому, когда это возможно, чистите зубы, как только проснетесь, чтобы укрепить эмаль и настроиться на день", - добавил он.

Если вы наслаждаетесь кислыми продуктами или напитками, например, кофе или фруктами, на завтрак, Американская ассоциация стоматологов рекомендует подождать 60 минут после еды перед чисткой, поскольку это может повредить зубную эмаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачиздоровя