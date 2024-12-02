Врач рассказал, можно ли малиной, медом и лимоном вылечить грипп

Часто при гриппе люди лечатся чаем с малиной и лимоном. Врач рассказал, что такие методы не помогают и следует знать, как укрепить иммунитет.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что есть во время болезни, чтобы облегчить состояние.

Чем нельзя лечить грипп

По словам терапевта Станислава Кравчука, грипп лечится противовирусными препаратами, когда это целесообразно, а во время простуды используют симптоматические препараты, чтобы снизить симптомы болезни.

"Грипп - это серьезно. Напомню, что во время 1 мировой войны от испанского гриппа, по разным оценкам, во всем мире умерло от 17 до 50 млн, а по некоторым источникам даже до 100 млн человек. Это была самая большая по смертности пандемия гриппа за всю историю человечества", - говорится в сообщении.

Поэтому людям в группе риска, а именно дети, беременные, пожилые люди и с хроническими заболеваниями, следует привиться от гриппа. Вакцина доступна в аптеках по всей стране.

Основным средством борьбы с большинством вирусных респираторных инфекций остается иммунная система. С ней будет все хорошо, если сбалансировано питаться в течение всего года. Это означает:

есть 3-4 порции овощей и 2 порции фруктов ежедневно (порция - это примерно горстка)

иметь качественный источник белков (яйца, рыба, мясо, бобовые) и жиры (масло, рыба, орехи) в рационе

избегать алкоголя

не курить

регулярный спорт

Что есть во время болезни

Можно есть то, что всегда. Однако, когда есть интоксикационный синдром (лихорадка, боли в мышцах и голове), то вообще не хочется есть.

В такие времена можно побаловать себя тем, что любите особенно: варенье, мед, черный шоколад или мандарины.

"Калории и хорошее настроение от вкусностей не будут лишними, когда мир из-за температуры немилый. Кроме того, в свежих овощах и фруктах есть много витаминов, в частности любимый витамин С. Особенно его много в сладком перце, шиповнике, смородине и лимонах", - отметил врач.

Мед может облегчить симптомы респираторных инфекций, таких как боль в горле и кашель. Потребление меда может снизить частоту кашля и его тяжесть. Продукт имеет такой эффект из-за его антимикробных, антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Важно не есть много, потому что мед - это сплошная фруктоза и от него может быть вздутие. Однако, 30-50 г (1-2 столовые ложки) во время болезни большой проблемы не сделают.

Сливочное масло - это не просто пустой жир, это витамин D и довольно неплохое соотношение жирных кислот.

Врач также отметил, что во время гриппа и простуды необходимо пить много жидкости.

"От боли в горле можно даже мороженое есть. Потому что холод уменьшает болевые ощущения. Мы же прикладываем холодное к колену? Такой же принцип с мороженым", - добавил медик.

Чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ

Разница между гриппом и ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией) прежде всего заключается в том, что возбудителями гриппа являются разные штаммы вируса (варианты одного вида вируса, отличающиеся по ряду свойств), а возбудителями ОРВИ являются более 200 вирусов, которые часто не связаны генетически и относятся к разным группам заболеваний.

ОРИ - острая респираторная инфекция, включающая респираторные инфекции, спровоцированные как вирусами, так и бактериями.

Основная разница в симптомах гриппа и ОРВИ заключается в том, что грипп начинается внезапно и остро, а в течение периода болезни резко выражены ломота в теле, озноб, головная боль и боли в мышцах, а ОРВИ - обычно начинается постепенно и сопровождается ощущением "разбитости".