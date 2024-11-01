Правда чи міф: лікарі розповіли, чи справді аскорбінка допомагає при застуді

Аскорбінку або вітамін С часто приймають для підвищення імунітету та профілактики застудних захворювань. До того часто її ставлять у ряд допоміжних засобів при застуді.

Що таке аскорбінка

Вітамін С або аскорбінова кислота є водорозчинним вітаміном. Це означає, що він розчиняється у воді і доставляється до тканин організму, але погано зберігається (не накопичується) у них і доволі швидко виводиться з сечею.

Аскорбінка необхідна організму для формування кровоносних судин, хрящів, м’язів, колагену в кістках. Вітамін С сприяє зміцненню імунітету організму людини.

До того ж це антиоксидант, який допомагає захистити клітини від впливу вільних радикалів - молекул, які утворюються, наприклад, коли тіло перетравлює їжу. Вільні радикали можуть відігравати значну роль у розвитку хвороб серця, судин і раку. Вітамін С також допомагає організму засвоювати і зберігати залізо.

Інформація про дивовижні властивості вітаміну С почала ширитись ще в 70-х роках минулого століття. Тоді двічі нобелівський лауреат Лайнус Полінг популяризував приймання щоденно величезних доз вітаміну С (за вмістом - як у 12–24 апельсинах) для профілактики від застуди та деяких хронічних захворювань.

Чи допомагає аскорбінка при застуді

Результати багатьох досліджень показують, що приймання вітаміну С не захищає від застуди, проте може вплинути на тривалість хворобливого стану (і то лише на 10%).

Загалом, без вітаміну людина хворіє близько десяти днів, а з ним - дев’ять. Вітамін може дійсно полегшити симптоми для певних груп людей.

Водночас такі ефекти стосуються лише випадків, коли вітамін приймають до початку хвороби. Вживання після того, як з’явились перші симптоми не має результату.

До чого призводить дефіцит вітаміну С

Недостатня кількість свіжих фруктів і овочів може викликати дефіцит вітаміну С.

Люди можуть відчувати втому, слабкість і дратівливість. В они можуть втрачати вагу та мати нечіткі болі в м’язах і суглобах.

Важкий дефіцит, який називається цинга, викликає синці, проблеми з яснами та зубами, сухість волосся та шкіри та анемію.