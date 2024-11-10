Лікар розповів про 5 змін у житті, які допоможуть жити довго

Що є частою причиною смерті

Доктор Ерік Берг, який спеціалізується на здоровому харчуванні, розповів,

Що змінити у житті

Мова йде про систему харчування з високою часткою жирів, помірною кількістю білків і низьким вмістом вуглеводів.

Якщо ви їсте більше рослинної їжі та менше м'яса, оброблених продуктів, цукру та солі, ви знижуєте ризик розвитку ряду захворювань, які скорочують життя, включаючи хвороби серця та рак.

В овочах містяться корисні вітаміни, мінерали та клітковина, не підвищуючи рівень цукру в крові.

Фізичні вправи зміцнюють опорно-руховий апарат, розвивають координацію руху, рівновагу й підвищують загальний тонус організму, знижує ризик виникнення депресії та покращує загальне самопочуття.

Вправи допомагають контролювати вагу і знизити рівень жиру в організмі, але ефект більш широкий і включає в себе поліпшення використання глюкози (цукру в крові), зниження кров'яного тиску, зменшення запалення і поліпшення кровотоку.