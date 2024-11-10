Врач рассказал о 5 переменах в жизни, которые помогут жить долго

Жить долго и здорово можно с помощью простых изменений образа жизни. Некоторые способы помогут защитить организм от хронических болезней и проблем с сердцем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Доктор Эрик Берг, специализирующийся на здоровом питании, рассказал,
Речь идет о системе питания с высокой долей жиров, умеренным количеством белков и низким содержанием углеводов.
Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.
В овощах содержатся полезные витамины, минералы и клетчатка, не повышая уровень сахара в крови.
Физические упражнения укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают координацию движения, равновесие и повышают общий тонус организма, снижают риск возникновения депрессии и улучшают общее самочувствие.
Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, но эффект более широк и включает в себя улучшение использования глюкозы (сахара в крови), снижение кровяного давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока.
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