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Врач рассказал о 5 переменах в жизни, которые помогут жить долго

Какие советы помогут жить дольше (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жить долго и здорово можно с помощью простых изменений образа жизни. Некоторые способы помогут защитить организм от хронических болезней и проблем с сердцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Что является частой причиной смерти

Доктор Эрик Берг, специализирующийся на здоровом питании, рассказал,

Что изменить в жизни

Речь идет о системе питания с высокой долей жиров, умеренным количеством белков и низким содержанием углеводов.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.

В овощах содержатся полезные витамины, минералы и клетчатка, не повышая уровень сахара в крови.

Физические упражнения укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают координацию движения, равновесие и повышают общий тонус организма, снижают риск возникновения депрессии и улучшают общее самочувствие.

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, но эффект более широк и включает в себя улучшение использования глюкозы (сахара в крови), снижение кровяного давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока.

Ранее мы сообщали, что есть утром, чтобы продлить жизнь.

Также 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетия

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Здоровье