Врач рассказал о 5 переменах в жизни, которые помогут жить долго

Жить долго и здорово можно с помощью простых изменений образа жизни. Некоторые способы помогут защитить организм от хронических болезней и проблем с сердцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что является частой причиной смерти

Доктор Эрик Берг, специализирующийся на здоровом питании, рассказал, что частой причиной смерти являются сердечные приступы.

Несмотря на то, что высокий уровень холестерина часто называют основным двигателем сердечно-сосудистых проблем, есть еще один фактор, который создает еще больший риск - резистентность к инсулину.

Врач объяснил, что резистентность к инсулину приводит не только к диабету, но и к целому ряду проблем со здоровьем, начиная от высокого артериального давления и заканчивая метаболическим синдромом.

Поэтому если вы хотите жить до 100 лет, нужно заняться своим здоровьем.

Что изменить в жизни

Есть пять простых образов жизни, которые помогут достичь долголетия.

Низкоуглеводная диета

"Лучший способ начать - сесть на диету с низким содержанием углеводов, также известную как кетогенная диета", - отметил врач.

Речь идет о системе питания с высокой долей жиров, умеренным количеством белков и низким содержанием углеводов.

Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.

Периодическая голодовка

Еще один совет, предложенный доктором Бергом, состоит в том, чтобы ввести периодическую голодовку в свой распорядок и отказаться от вредных перекусов.

Безопасная норма холестерина

Холестерин участвует во многих процессах, начиная от производства витамина D и заканчивая выработкой кортизола, гормона - необходимого для борьбы со стрессом и воспалением.

Поэтому не следует пытаться похудеть с помощью белков или снизить уровень холестерина.

Ешьте много овощей

В овощах содержатся полезные витамины, минералы и клетчатка, не повышая уровень сахара в крови.

Кроме того, они насыщены магнием и калием, являющимися двумя ключевыми минералами, которые могут помочь решить проблему резистентности к инсулину.

Упражнения

Физические упражнения укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают координацию движения, равновесие и повышают общий тонус организма, снижают риск возникновения депрессии и улучшают общее самочувствие.

Упражнения помогают контролировать вес и снизить уровень жира в организме, но эффект более широк и включает в себя улучшение использования глюкозы (сахара в крови), снижение кровяного давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока.