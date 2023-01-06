Лікар розповіла всю правду про кератинове випрямлення: чи безпечне воно для волосся

Чи безпечне кератинове випрямлення

Зазвичай майстри після даної процедури обіцяють гладке, шовковисте та блискуче волосся. Однак, лікар каже, що кератинового випрямлення, це найгірше, що можна вибрати для відновлення стану волосся.

Особливо це стосується слабкого, тонкого, фарбованого та кучерявого волосся.

Зокрема, якщо у людини густе та місце волосся, то таку процедуру можна робити, але важливо знайти кваліфікованого спеціаліста.

За словами трихолога, основним структурним компонентом волосся є кератин. В середині кожної волосини є ряд звязків, які називаються дисульфідними. Саме вони відповідають за гладкість та шовковистість волосся.

Як проходить процедура

В процесі процедури на волосся наносять вміст з токсичною і навіть канцерогенною речовиною - формальдегідом. Потім під дією високої температури по декілька раз проводять утюжком по волоссю.

В результаті дисульфідні звязки руйнуються, волосся ламається та стає схожим на мочалку.

Якщо ж ви все ж наважилися на таку процедуру, то завжди уточнюйте склад речовини яка буде наноситись на волосся.

До того ж після процедури будьте готові до: