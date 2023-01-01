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Якою фарбою безпечно фарбувати волосся та як за ним правильно доглядати

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Неділя 01 січня 2023 10:33
Якою фарбою безпечно фарбувати волосся та як за ним правильно доглядати Якою фарбою безпечно фарбувати волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зашкодить вашому волоссю чи ні, та чи інша фарба, можна зрозуміти, грунтовно вивчивши список інгредієнтів. Адже деякі фарби можуть сильно нашкодити волоссю та навіть шкірі голови.

Про це розповіла трихолог та дерматолог Мар'яна Чемерис в Instagram.

Які фарби безпечні

Часто у дівчат є бажання кардинально змінитись і стати ще гарнішими. Однак, часто доводиться вибирати, волосся гарне чи здорове?

Останні роки популярними стали напівстійкі фарби для волосся. Часто їх називають безаміачними, підкреслюючи, що в ході фарбування дійсно не відбувається "вибухової" реакції за участі аміаку з неприємним запахом.

Такі фарби містять перекис водню і можуть не радикально висвітлити, тобто вони не проникають глибоко в волосини. До того ж вони поступово змиваються.

Лікар каже, що вони дійсно більш м’якіше діють на волосся, ніж стійкі, і набагато рідше викликають алергічну реакцію. Однак, їх не можна вважати повністю безпечними через вміст перекису водню.

"Сьогодні на ринку з’являються максимально “полегшені”і насичені натуральними компонентами безаміачні фарби, що м’яко змінюють колір волосся і практично не завдають їм шкоди", - йдеться у повідомленні.

До природних барвним речовинам відносяться:

  • Хна - не шкодить волоссю, надаючи їм рудуватий відтінок;
  • Басма - не руйнує структуру волосся, фарбуючи його в чистий чорний колір.

Обидва цих компонента не тільки не завдають шкоди волоссю, але і зміцнюють їх завдяки своїй природній силі.

Одним із варіантів безпечного фарбування є відтінкові шампуні. Досить просто вимити голову, і готово - у вашого волосся новий бажаний відтінок. Такий відтінок буде змиватися рівномірно, і ніяких наслідків на зразок відросло коріння не буде.

Догляд фарбованим волоссям

Важливо пам'ятати, що фарбоване волосся потребує ретельного догляду і лікування для відновлення структури та природної сили.

Тому лікар радить не шкодувати часу на бальзами і маски, а також намагатися використовувати шампуні для фарбованого волосся. Адже саме так колір буде довго не змиватись з волосся.

Раніше ми повідомляли як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся.

Також ми називали причини, чому може плутатися волосся.

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