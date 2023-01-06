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Лікар розповіла всю правду про кератинове випрямлення: чи безпечне воно для волосся

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П'ятниця 06 січня 2023 17:42
Лікар розповіла всю правду про кератинове випрямлення: чи безпечне воно для волосся Чи варто робити кератинове випрямлення (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб придати волоссю гладкості та здорового блиску, більшість людей обирає кератинове випрямлення волосся. Ця процедура ефективна, але не зовсім безпечна для волосся.

Про це розповіла трихолог Уляна Ерстенюк в Instagram.

Чи безпечне кератинове випрямлення

Зазвичай майстри після даної процедури обіцяють гладке, шовковисте та блискуче волосся. Однак, лікар каже, що кератинового випрямлення, це найгірше, що можна вибрати для відновлення стану волосся.

Особливо це стосується слабкого, тонкого, фарбованого та кучерявого волосся.

Зокрема, якщо у людини густе та місце волосся, то таку процедуру можна робити, але важливо знайти кваліфікованого спеціаліста.

За словами трихолога, основним структурним компонентом волосся є кератин. В середині кожної волосини є ряд звязків, які називаються дисульфідними. Саме вони відповідають за гладкість та шовковистість волосся.

Як проходить процедура

В процесі процедури на волосся наносять вміст з токсичною і навіть канцерогенною речовиною - формальдегідом. Потім під дією високої температури по декілька раз проводять утюжком по волоссю.

В результаті дисульфідні звязки руйнуються, волосся ламається та стає схожим на мочалку.

Якщо ж ви все ж наважилися на таку процедуру, то завжди уточнюйте склад речовини яка буде наноситись на волосся.

До того ж після процедури будьте готові до:

  • зменшення об'єму;
  • ламкості волосся при спробах робити зачіску;
  • підвищеної жирності шкіри голови.

Раніше ми повідомляли, якою фарбою безпечно фарбувати волосся та як за ним правильно доглядати.

Також ми називали причини, чому може плутатися волосся.

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